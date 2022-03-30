Ferrexpo Костянтина Жеваго передала понад 70 автомобілів для гуманітарних потреб армії та територіальної оборони
Підприємства групи Ferrexpo (Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК) передали автомобілі для гуманітарних потреб Збройних Сил України (ЗСУ) та територіальної оборони України (ТрО)
Усього Ferrexpo передала понад 70 автомобілів різного класу на загальну суму понад 3,5 млн. долларів США.
"Захисники нашої країни потребують підтримки, і ми як соціально відповідальна Компанія та громадяни своєї країни не можемо стояти осторонь. Потреба транспортних засобів - наразі одна із ключових. Відповідно до норм чинного законодавства в умовах воєнного стану ми оперативно зреагували та організували передачу наявних у нас автомобілів різного класу", - повідомив Керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні Юрій Химич.
Окрім передачі зазначеної вище партії автомобілів, як повідомлялося раніше, Рада Директорів Ferrexpo узгодила додаткове фінансування на забезпечення гуманітарних потреб нашої країни у розмірі 7,5 мільйонів доларів. Компанія продовжує стежити за поточною ситуацією в Україні та оперативно надавати допомогу тим, хто її найбільше потребує.
Довідка про Ferrexpo:
Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2021 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
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