Про це йдеться у зведенні Оперативного командування "Південь"

"Обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку стабільно напружена. Ворог силами до двох взводів за підтримки двох БМД-2 і танка Т-72 намагався покращити своє положення в напрямку з Архангельського на Іванівку. Успіху не мав, втративши одну БМД-2 і значний відсоток живої сили, відступив", - йдеться в повідомленні.

Українська авіація завдала 13 ударів по противнику, в районі Чкалового знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М.

Підтверджені втрати ворога становлять: 33 військових та 31 одиниця техніки, в тому числі 11 танків, п'ять гаубиць "Мста-Б", самохідна артустановка "Гвоздика", а також два склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах.

Нагадаємо, ОК "Південь", повідомляло, що Криворіжжя обстрілювали з аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та "Іскандер".

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