Більше половини мешканцям Дніпра повернули світло

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Відучора всі комунальні служби в повному складі безперервно працюють спільно з енергетиками. І продовжать це робити - до повного відновлення міських систем", - пише Філатов.

Станом на 22:00, 24 листопада, більше ніж половина мешканців Дніпра мають доступ до електроенергії. Місто запустило всі насосні станції. Мешканці лівого берега вже з водою.

Всі котельні правобережжя працюють і подають тепло в будинки. На лівому березі опалення поки отримують ті, хто заживлений від Придніпровської ТЕС.

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