Більше половини мешканцям Дніпра повернули світло
Станом на 22:00, 24 листопада, більше ніж половина мешканців Дніпра отримали електроенергію
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
"Відучора всі комунальні служби в повному складі безперервно працюють спільно з енергетиками. І продовжать це робити - до повного відновлення міських систем", - пише Філатов.
Станом на 22:00, 24 листопада, більше ніж половина мешканців Дніпра мають доступ до електроенергії. Місто запустило всі насосні станції. Мешканці лівого берега вже з водою.
Всі котельні правобережжя працюють і подають тепло в будинки. На лівому березі опалення поки отримують ті, хто заживлений від Придніпровської ТЕС.
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