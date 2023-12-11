Більше свободи, менше зобов'язань: політолог Фесенко пояснив, чому депутати намагаються втекти з ВР
Депутати ВР намагаються позбутися мандата, тому що розуміють, що не мають політичного майбутнього
Таку думку висловив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Вага статусу народного депутата України значно впала. І відразу спрацювало декілька причин. Причину, яку менше всього називають у суспільстві, але яка є дуже чутливою для депутатів, - це фінансовий моніторинг. Посилення контролю за електронними деклараціями. До речі, це стосується й колишніх депутатів. В умовах війни у депутатів з'явилися додаткові проблеми й обмеження. Наприклад, обмеження щодо виїзду за кордон. Депутати хочуть більше свободи, і менше зобов'язань, менше відповідальності", - пояснив Фесенко.
За словами політолога, раніше статус депутата давав людині політичний вплив, а зараз вплив депутатів ВР найменший за весь час українського парламентаризму.
"Таке поєднання проблем, вимог й обмежень з одного боку, а з іншого - зменшення реального впливу, владного статусу й обумовлює втечу депутатів з ВР. Наразі найбільше тікають мажоритарники. Більшість депутатів розуміють, що в них немає політичного майбутнього. Тому їм краще зараз позбутися депутатського статусу, ніж перебувати далі у Верховній Раді", - наголосив Фесенко.
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