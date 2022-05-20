Більшість духовенства УПЦ МП на Сумщині виступила за розрив з Московським патріархатом

Про це повідомляє "Православна Сумщина".

20 травня 2022 року в актовій залі Сумської духовної семінарії відбулися загальні збори духовенства Сумської єпархії УПЦ. Незважаючи на щоденні обстріли прикордонних районів Сумщини, великі труднощі з паливом, до кафедрального центру прибуло 138 кліриків (з 183 кліриків, що перебувають у штаті), що склало переважну більшість духовенства єпархії.

Порядок денний зборів склало питання "Обговорення канонічного статусу Української Православної Церкви з урахуванням виключних умов, створених війною". У дискусії взяли участь клірики, які висловили своє бачення проблеми та навели аргументи на підтримку своєї позиції.

Відбулося закрите голосування (із дотриманням усіх необхідних процедурних норм), під час якого священнослужителі висловили своє бачення майбутнього Української Православної Церкви. Позицію "Підтримую необхідність відокремлення від Руської Православної Церкви та Московського Патріархату шляхом набуття Українською Православною Церквою канонічної автокефалії" підтримало 89 осіб, що склало 64,5% опитаних; позицію "Підтримую необхідність подальшого збереження єдності та канонічного підпорядкування Української Православної Церкви Руській Православній Церкві та Московському Патріархату" підтримало 48 осіб, що склало 34,7% опитаних.

Також відбулося обрання шляхом голосування повноважних представників для участі у загальноцерковній нараді у Києві.

15 травня У Луцьку перший храм перейшов з Московського патріархату до ПЦУ, а загалом минулого тижня до ПЦУ перейшли шість парафій Московського патріархату на Житомирщині.

Окупанти повністю зруйнували скит Святогірської лаври УПЦ МП на Донеччині. Перші обстріли Святогірської лаври окупантами відбулися ще на початку березня.

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