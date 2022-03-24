Більшість пожеж біля Чорнобильської АЕС ліквідовано, в повітрі виявлено небезпечний Цезій.

Про це в ефірі телемарафону повідомив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Сілець, повідомляє «Еспресо».

Він підкреслив, що фахівці тримають ситуацію на контролі. Задіяні науковці, які брали участь в аналізі аварії на ЧАЕС у 1986 році.

Сілець розповів, що пожежі у Зоні відчуження відслідковуються за допомогою супутникових знімків NASA. Зараз погодні умови сприяють тому, щоб пожежі не розповсюджувалися. За останні 2 тижні поблизу ЧАЕС було понад 30 пожеж, але на сьогодні їх залишилось тільки кілька. "Але ця ситуація може змінюватися. Тому що весна, скоро літо і такі умови можуть бути загрозливими", - сказав він.

Нагадаємо, у Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) "надзвичайно стурбовані" розвитком ситуації довкола захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС.

23 березня ​​​​​​російські військові загарбники розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі, вартість якої оцінюється у 6 млн євро.

Рашисти перетворили ЧАЕС на військову базу.

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