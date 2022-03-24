Більшість пожеж біля Чорнобильської АЕС ліквідовано, в повітрі виявлено небезпечний Цезій.
Концентрація Цезію в повітрі хоча взагалі не повинна бути, однак зараз є в тисячі разів меншою за небезпечний рівень.
Про це в ефірі телемарафону повідомив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Сілець, повідомляє «Еспресо».
Він підкреслив, що фахівці тримають ситуацію на контролі. Задіяні науковці, які брали участь в аналізі аварії на ЧАЕС у 1986 році.
Сілець розповів, що пожежі у Зоні відчуження відслідковуються за допомогою супутникових знімків NASA. Зараз погодні умови сприяють тому, щоб пожежі не розповсюджувалися. За останні 2 тижні поблизу ЧАЕС було понад 30 пожеж, але на сьогодні їх залишилось тільки кілька. "Але ця ситуація може змінюватися. Тому що весна, скоро літо і такі умови можуть бути загрозливими", - сказав він.
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- 23 березня російські військові загарбники розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі, вартість якої оцінюється у 6 млн євро.
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