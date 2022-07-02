Більшість шкіл мають надійні укриття, тому під час тривоги дітям краще бути в школі, – Монастирський
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський запевнив, що в більшості українських шкіл є укриття
Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Фактично, в більшості шкіл є укриття, якими можна скористатися. Зараз спеціальним місцевим комісіям надаються рекомендації, котрі розробляє ДСНС України. Вони проводять аудит цих приміщень. Вимога така – щоби в кількох метрах, щонайбільше кількох хвилинах ходьби від школи були захисні споруди, де можна буде перебувати під час тривоги", – зазначив Монастирський.
Міністр вважає, що більшість батьків буде не проти очного навчання з вересня.
"Для більшості батьків аргумент такий: що якщо діти під час тривоги будуть у безпечному місці в школі, то це краще, ніж вони перебуватимуть удома чи в іншому місці. Адже за них подбають і вони там здобуватимуть належну освіту.
Сьогодні ми вже маємо розуміння, що більшість навчальних закладів мають такі захисні споруди, або ці споруди є біля них. Наразі опрацьовується логістика, щоб визначити, який клас куди конкретно виходить, протягом скількох хвилин він має бути в укритті, хто конкретно та персонально відповідальний за те, щоб люди опинились у сховищі", – наголосив міністр внутрішніх справ.
- Нагадаємо, 20 червня міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що наявність укриття підтверджено лише в 25% шкіл.
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