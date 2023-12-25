Більшість українців проголосувала б за Чорновола, а не Кравчука, якби опинилися в 1991 році, - опитування КМІС

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

Зазначається, що 1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум, який відіграв потужну роль у завершенні розпаду СРСР. Також 25 грудня є важливою датою для України – у цей день офіційно припинив своє існування Радянський Союз.

На той час серед 6 кандидатів майже 62% набрав Кравчук, а Чорновіл набрав більш як 23%. Багато хто вважає, що результати цих виборів вплинули на подальший розвиток уже незалежної України.

"У грудні 2023 року ми поцікавилися у респондентів, а за кого з двох основних кандидатів вони би зараз віддали голос, якби опинилися в 1991 році", - йдеться у повідомленні.

Після підрахунків результатів опитування стало відомо, що 74% українців зараз проголосували б за Чорновола, а за Кравчука - лише 13%. У перерахунку до тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було б подано за Чорновола, 14% – за Кравчука.

Серед респондентів, які в 1991 році мали право голосу 81% проголосували б за В. Чорновола і 10% – за Л. Кравчука.

Фото: Київський міжнародний інститут соціології

Більшість населення у всіх регіонах країни проголосувала б за Чорновола. Відносно найбільше – на Заході - 86%, і в Центрі - 80%. Водночас на Півдні - 58% серед усіх респондентів підтримали б Чорновола, на Сході – 63%.

Фото: Київський міжнародний інститут соціології



Примітка: Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.