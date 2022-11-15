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Біля Бахмута тривають пекельні бої, ворог поводиться, як поранений звір, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко

15 листопада, 2022 вiвторок
16:52
Новини

Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко розповів, що навколо Бахмута висока інтенсивність артилерійського вогню, на полі бою немає живого місця, тобто кожний квадратний метр має прильот

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Йдуть важкі бої, я б навіть сказав, пекельні бої. Ворог поводить себе, як поранений звір, який кидається в останню атаку, розуміючи, що йому недовго лишилося. В останні два тижні виникає якась рефлексія з Першою та Другою світовими війнами, тривають масштабні й дуже гарячі бої. Сьогодні Бахмут – це українська фортеця, яка приймає на себе удар і дає можливість нашим побратимам наступати на інших напрямках. Ми тримаємося, хоча ситуація складна, але у росіян нічого не вийде", - зазначив офіцер батальйону "Свобода".

Андрій Іллєнко підкреслив, що українські підрозділи продовжують тримати визначені рубежі.

"Росіяни використовують тактику, яка була ще 80 років тому; це і загородзагони, які розстрілюють тих, хто відмовляється йти в атаку. Ворог використовує своїх мобіків, також дуже багато зеків, яких відправляють в атаки, аби виявити наші вогневі точки. Крім піхоти, противник використовує артилерію, авіацію, танки, заборонені фосфорні боєприпаси. На полі бою біля Бахмута немає живого місця, тобто кожний квадратний метр має прильот - така інтенсивність артилерійського вогню. Я хочу, щоб знала вся країна, що ті українські піхотинці, які зараз тут в окопах, це герої. І приймають, можливо, найтяжчий удар на цей момент. Біля Бахмута ми сковуємо величезне російське угруповання і даємо можливість українським силам розвивати успіх на інших напрямках", - підкреслив Іллєнко.

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