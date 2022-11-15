Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Йдуть важкі бої, я б навіть сказав, пекельні бої. Ворог поводить себе, як поранений звір, який кидається в останню атаку, розуміючи, що йому недовго лишилося. В останні два тижні виникає якась рефлексія з Першою та Другою світовими війнами, тривають масштабні й дуже гарячі бої. Сьогодні Бахмут – це українська фортеця, яка приймає на себе удар і дає можливість нашим побратимам наступати на інших напрямках. Ми тримаємося, хоча ситуація складна, але у росіян нічого не вийде", - зазначив офіцер батальйону "Свобода".



Андрій Іллєнко підкреслив, що українські підрозділи продовжують тримати визначені рубежі.



"Росіяни використовують тактику, яка була ще 80 років тому; це і загородзагони, які розстрілюють тих, хто відмовляється йти в атаку. Ворог використовує своїх мобіків, також дуже багато зеків, яких відправляють в атаки, аби виявити наші вогневі точки. Крім піхоти, противник використовує артилерію, авіацію, танки, заборонені фосфорні боєприпаси. На полі бою біля Бахмута немає живого місця, тобто кожний квадратний метр має прильот - така інтенсивність артилерійського вогню. Я хочу, щоб знала вся країна, що ті українські піхотинці, які зараз тут в окопах, це герої. І приймають, можливо, найтяжчий удар на цей момент. Біля Бахмута ми сковуємо величезне російське угруповання і даємо можливість українським силам розвивати успіх на інших напрямках", - підкреслив Іллєнко.

14 листопада речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що противник намагається проводити десятки штурмових дій за добу на Донеччині

Також командир батальйону "Свобода" Петро Кузик зазначив, що місто Бахмут зазнало величезних руйнувань та піддається щоденному артилерійському обстрілу

15 листопада Інститут вивчення війни заявив, що РФ перекидає війська з херсонського на донецький напрямок, та це не принесе їй оперативного успіху

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