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Біля Бахмута ситуація залишається складною, - Згурець

18 грудня, 2023 понедiлок
10:23
Війна з Росією

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що противник намагається просуватися по трасі Бахмут-Іванівське у напрямку Часового Яру, а також робить спроби взяти панівні висоти північніше Кліщіївки

Про це він розказав в етері Еспресо.

"І на півночі, і на півдні від Бахмута ситуація залишається складною. На півночі ворог спромігся до вирівнювання по лінії Богданівка - Іванівське - Хромове. Є намагання противника просуватися по трасі Бахмут - Іванівське у напрямку Часового Яру, до якого майже 5 км. Але Часів Яр розташований на висоті, і це має принципове значення для нашої лінії оборони, тому загарбники пробують туди просуватися, не рахуючись з втратами", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Сергій Згурець зауважив щодо іншої складної ділянки – північніше Кліщіївки, де ворог намагається залізти на панівні висоти, на яких розташований відомий опорний пункт. Зараз навколо цього опорного пункту йдуть бойові дії. Відповідно, ситуація там залишається складною і все тримається на мужності наших воїнів, використанні артилерії, підтриманні сил та засобів на цій ділянці фронту.

  • 15 грудня російські загарбники продовжили просуватися та мали незначні успіхи біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області.
  • 17 грудня пресофіцер 26-ї артбригади ім.Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що ворог не залишає спроб просунутися на Бахмутському напрямку та зазнає втрат.
  • 18 грудня пресцентр Генерального штабу ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
Україна
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
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