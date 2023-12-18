Біля Бахмута ситуація залишається складною, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що противник намагається просуватися по трасі Бахмут-Іванівське у напрямку Часового Яру, а також робить спроби взяти панівні висоти північніше Кліщіївки
Про це він розказав в етері Еспресо.
"І на півночі, і на півдні від Бахмута ситуація залишається складною. На півночі ворог спромігся до вирівнювання по лінії Богданівка - Іванівське - Хромове. Є намагання противника просуватися по трасі Бахмут - Іванівське у напрямку Часового Яру, до якого майже 5 км. Але Часів Яр розташований на висоті, і це має принципове значення для нашої лінії оборони, тому загарбники пробують туди просуватися, не рахуючись з втратами", - прокоментував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.
Сергій Згурець зауважив щодо іншої складної ділянки – північніше Кліщіївки, де ворог намагається залізти на панівні висоти, на яких розташований відомий опорний пункт. Зараз навколо цього опорного пункту йдуть бойові дії. Відповідно, ситуація там залишається складною і все тримається на мужності наших воїнів, використанні артилерії, підтриманні сил та засобів на цій ділянці фронту.
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