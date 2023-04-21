Біля берегів Південної Кореї спалахнуло російське рибальське судно: є постраждалі та зниклі безвісти
Біля узбережжя Південної Кореї спалахнуло російське рибальське судно, на його борту було 25 громадян РФ
Про це повідомило видання Yonhap.
За даними видання, судно вагою 769 тонн перевозило 100 тонн морепродуктів. У водах поблизу південно-східного узбережжя Південної Кореї на кораблі спалахнула пожежа.
На порятунок російських моряків вирушила берегова охорона Південної Кореї. Рятувальники евакуювали 21 особу, 19 не постраждали. Ще двоє отримали легкі травми.
Також відомо, що четверо російських моряків вважаються зниклими безвісти. Пошуки тривають, рятувальники залучили кораблі Військово-морських сил Кореї.
- 20 квітня повідомлялося, що офіційний Сеул не виходить за межі гуманітарної підтримки Києва для того, аби зберегти стабільні відносини з Москвою. Заява ж президента Південної Кореї щодо можливості поставок була гіпотетичною.
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