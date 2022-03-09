Біля Чернігова російські військові розстріляли людей, які тікали з міста пішки
Поблизу Чернігова, російські окупанти обстріляли людей, які намагались покинути місто пішки
Про це повідомляє "Суспільне".
Інформацію про обстріл підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Наголошується, що мирні люди йшли пішим маршрутом з міста і попали під обстріл російських окупантів. Є загиблі та поранені. Травмованих доставили до Куликівської лікарні.
Всі деталі стосовно обставин події, кількості загиблих та травмованих, повідомлять зранку, 10 березня.
- 7 березня у Росії заявили, що готові відкрити "гуманітарні коридори" для евакуації населення Києва, Харкова, Маріуполя, Сум та Чернігова.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.45
-
EUR
Купівля 32.28Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе