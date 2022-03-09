Біля Чернігова російські військові розстріляли людей, які тікали з міста пішки

Про це повідомляє "Суспільне".



Інформацію про обстріл підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.



Наголошується, що мирні люди йшли пішим маршрутом з міста і попали під обстріл російських окупантів. Є загиблі та поранені. Травмованих доставили до Куликівської лікарні.



Всі деталі стосовно обставин події, кількості загиблих та травмованих, повідомлять зранку, 10 березня.

7 березня у Росії заявили, що готові відкрити "гуманітарні коридори" для евакуації населення Києва, Харкова, Маріуполя, Сум та Чернігова.

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