Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни вже не відчувають себе затишно у бухті Севастополя, тому що це територія України. В акваторії Чорного моря російські окупанти мають дві морські бази, у тимчасово окупованому Севастополі й у Новоросійську", - зауважив Плетенчук.

За словами речника Військово-Морських сил, останнім часом військові кораблі РФ намагаються триматися ближче до північно-східної частини Чорного моря.

"Ближче до своїх міжнародно визнаних берегів, тому що біля Криму російські кораблі вже не почувають себе в безпеці", - підкреслив Плетенчук.