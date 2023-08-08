ВМС України: Біля Криму кораблі РФ не почувають себе в безпеці
Речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук зазначив, що останнім часом флот РФ намагається триматися ближче до північно-східної частини Чорного моря
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни вже не відчувають себе затишно у бухті Севастополя, тому що це територія України. В акваторії Чорного моря російські окупанти мають дві морські бази, у тимчасово окупованому Севастополі й у Новоросійську", - зауважив Плетенчук.
За словами речника Військово-Морських сил, останнім часом військові кораблі РФ намагаються триматися ближче до північно-східної частини Чорного моря.
"Ближче до своїх міжнародно визнаних берегів, тому що біля Криму російські кораблі вже не почувають себе в безпеці", - підкреслив Плетенчук.
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