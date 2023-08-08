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Війна з Росією: хроніка
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Війна закінчиться, коли Росія зіткнеться з НАТО, - дипломат Чалий

8 серпня, 2023 вiвторок
08:03
Війна з Росією Чалий

Надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019 рр.) дипломат Валерій Чалий вважає, що НАТО має закінчити провокації з боку Путіна, і тоді Росія капітулює

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Світ цинічний й піде тільки на прагматичні рішення. Очевидно, що світу не потрібна довга війна, яку Путін хоче вести до виборів у РФ, а краще до виборів у США. І Китаю не потрібна довга війна, тому що Китай не може реалізувати свою мету - бути не другим у світі з точки зору економіки. У військовому плані китайці теж хочуть піднятися вище, але війна не дає їм змогу цього зробити. Китайці намагатимуться не показувати Росії, що вони змінили свою позицію й робитимуть певні кроки. Але не треба ставитися до їхньої позиції оптимістично", - зауважив Чалий.

За словами дипломата, Україні потрібно розраховувати на достатнє постачання озброєння флоту, армії, авіації новітніми системами, які збережуть життя українців.

"Потрібен санкційний тиск на Росію. Розширення кола солідарності політичного тиску на Росію. Тільки ці засоби дадуть результат. Якщо в нас буде успіх, усі країни захочуть бути частиною успіху. Путіна заб'ють ногами у всьому світі, як тільки він програє. Путін чіпляється зубами за все, тому що розуміє, що це його кінець", - підкреслив Чалий.

Дипломат також додав, що завдання України перевести формулу ворогів у реалії.

"Зіткнулися два світи. Наше завдання перевести формулу ворогів у реалії, а вони кажуть, що воюють з НАТО. Чому ми не робимо акцент, що це війна глобального характеру? Це вже не російсько-українська війна, це вже глобальна війна. Війна цивілізацій, яка триває на українській території, українськими силами при підтримці зброї від партнерів. Впевнений, що війна закінчиться, коли Росія зіткнеться з НАТО. Це буде тест, коли НАТО проявить силу, все й закінчиться. Путін хоче невеличкої переможної війни з НАТО. А НАТО має зробити так, щоб путінські провокації закінчилися повним провалом, і тоді буде капітуляція Росії", - зазначив Чалий.

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