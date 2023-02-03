Біля Макарова на Київщині трактор підірвався на ворожій міні 

Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Біля Макарова під час виконання польових робіт 47-річний працівник натрапив на ворожу протитанкову міну. Внаслідок вибуху техніка зазнала серйозних ушкоджень, але, на щастя, тракторист вцілів та уник серйозних травм", - написав він.

Раніше територія перебувала у зоні, де точилися бої.

Нєбитов закликав українців у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів, телефонувати на спецлінію "102".