Біля Макарова на Київщині трактор підірвався на ворожій міні
На Київщині біля села Макарів трактор наїхав на російську протитанкову міну. Тракторист уникнув серйозних травм
Про це розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
"Біля Макарова під час виконання польових робіт 47-річний працівник натрапив на ворожу протитанкову міну. Внаслідок вибуху техніка зазнала серйозних ушкоджень, але, на щастя, тракторист вцілів та уник серйозних травм", - написав він.
Раніше територія перебувала у зоні, де точилися бої.
Нєбитов закликав українців у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів, телефонувати на спецлінію "102".
- У Макарові та поблизу точилися бої на початку повномасштабного вторгнення РФ. 22 березня ЗСУ звільнили Макарів. Надалі на території знаходили ще тіла загиблих цивільних, а також ворожі снаряди.
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