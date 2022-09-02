Біля Одеси вибухнула російська морська міна
У п'ятницю, 2 вересня, у морі неподалік узбережжя Одеси вибухнула російська міна
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Штормове море винесло до Одеського узбережжя чергову морську міну, яка в бурхливих хвилях здетонувала при підготовці контрольованого підриву. Ще один аргумент на користь обмежень щодо відвідування прибережної зони. Не наражайте себе на небезпеку", - наголосили у "Півдні".
- В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що станом на ранок 2 вересня на лінії фронту тривають позиційні бої, а українські сили зуміли зупинити логістику росіян.
- Артилерія ЗСУ вдарила по поромній переправі поблизу села Львове у Херсонській області.
- Станом на початок доби 2 вересня у росіян в Чорному морі було напоготові 20 крилатих ракет. Станом на 12:00 їх - 16 одиниць.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.28Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе