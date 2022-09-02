Біля Одеси вибухнула російська морська міна

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Штормове море винесло до Одеського узбережжя чергову морську міну, яка в бурхливих хвилях здетонувала при підготовці контрольованого підриву. Ще один аргумент на користь обмежень щодо відвідування прибережної зони. Не наражайте себе на небезпеку", - наголосили у "Півдні".

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що станом на ранок 2 вересня на лінії фронту тривають позиційні бої, а українські сили зуміли зупинити логістику росіян.

Артилерія ЗСУ вдарила по поромній переправі поблизу села Львове у Херсонській області.

Станом на початок доби 2 вересня у росіян в Чорному морі було напоготові 20 крилатих ракет. Станом на 12:00 їх - 16 одиниць.

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