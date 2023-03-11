Біля парламенту Грузії зібралися проти обов'язкової армійської служби

Мітинг назитвається "Ні - рабству!", передає Ekho Kavkaza.

Учасники заходу протестують проти поправок до Оборонного кодексу.

За словами депутата від "Гірчі" Сандро Раквіашвілі, організатори акції вимагають, щоб відправка на обов'язкову військову службу була добровільною, а не примусовою.

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"Ми вимагаємо, щоб армія була добровільною, щоб нікого не призивали проти його волі. Якщо уряд каже, що він є патріотом, що думає про населення, про обороноздатність, про армію, одне з його зобов'язань - створити в армії належні умови, платити гідну зарплату (військовослужбовцям - ред.), і тоді люди добровільно підуть до армії", - зазначив Раквіашвілі.

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