Біля парламенту Грузії зібралися проти обов'язкової армійської служби
У суботу, 11 березня 2023 року, перед будівлею парламенту Грузії (проспект Руставелі, Тбілісі) проходить акція лібертаріанської партії "Гірчі"
Мітинг назитвається "Ні - рабству!", передає Ekho Kavkaza.
Учасники заходу протестують проти поправок до Оборонного кодексу.
За словами депутата від "Гірчі" Сандро Раквіашвілі, організатори акції вимагають, щоб відправка на обов'язкову військову службу була добровільною, а не примусовою.
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"Ми вимагаємо, щоб армія була добровільною, щоб нікого не призивали проти його волі. Якщо уряд каже, що він є патріотом, що думає про населення, про обороноздатність, про армію, одне з його зобов'язань - створити в армії належні умови, платити гідну зарплату (військовослужбовцям - ред.), і тоді люди добровільно підуть до армії", - зазначив Раквіашвілі.
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- Перед цим партія "Гірчі" брала на себе відповідальність за дводенні протести, викликані бажанням команди Бідзіни Іванішвілі та його партії "Грузинська мрія", що нині правлять у Грузії, прийняти дуже подібний до російського закон про "іноземних агентів".
- Вході жорстоких сутичок з поліцією було затримано 188 осіб.
- Протестувальників підтримали Україна, Євросоюз та Сполучені Штати.
- Як наслідок, законпроєкт відносно "іноагентів" було відкликано від голосування у другому читанні, а усіх затриманих звільнили.
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