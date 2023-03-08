Коротко про ситуацію в Грузії:

1. Протестанти будують барикади.

Мої друзі які зараз на Шота Руставелі нарікають, що нема організаторів, нема фінансування, протест стихійний та не підготовлений.

Я ж їм пишу, що це ще не означає поразку: в нас у 2013 було те саме.

2. Президентка Саломе Зурабашвілі заявила, що накладе вето на закон про іноземних агентів.

Потрібно зробити маленьке пояснення, бо у нас заведено клясти всю грузинську владу.

Зурабашвілі — давня опонентка Саакашвілі, але була міністеркою закордонних справ у нього.

Народилася у Франції.

Так, її кандидатура була підтримана власником держави — Іванішвілі, але Зурабашвілі еволюціонувала до критики влади, як і її попередник Маргвелашвілі.

Саломе хотіла прилетіти до Києва після вторгнення — уряд Гарібашвілі їй заборонив це робити.

Саломе звинувачувала уряд Гарібашвілі в провалі набуття статусу кандидата в члени ЄС.

Саломе публічно засуджувала антизахідну риторику колаборантського режиму та перетворення Грузії на сателіта РФ. І хоча функціонал президента в Грузії обмежений — вона все ж Верховний Головнокомандувач, а отже зберігає впливи

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Саломе публічно засуджувала антизахідну риторику колаборантського режиму та перетворення Грузії на сателіта РФ.

І хоча функціонал президента в Грузії обмежений — вона все ж Верховний Головнокомандувач, а отже зберігає впливи.

3. Чому вибухнули протести?

Це провокація влади.

Закон про іноземних агентів — калька з російського, це як диктаторські закони 16 січня 2014 в Україні.

Пропутінський режим пішов ва-банк.

Ніякого практичного сенсу ці закони не мають: Грузія — не Росія, там гранти від Заходу не викликають суспільного осуду, радше навпаки.

4. Навіщо було провокувати?

Існує версія, що США впритул підійшли до введення санкцій проти Іванішвілі.

До речі, Україна це давно зробила.

А якщо введуть США, то і Євросоюз.

Коли я був в Грузії восени друзі тицяли пальцем в його скляне гніздо над Тбілісі й казали:

- Йому вже нема куди звідси. Тільки в Росію. І ще в арабські країни. Він боїться бути арештованим. В інші країни замість нього літає його син.

По суті Іванішвілі як Коломойський в Україні: виїхати означає втратити свободу.

Існує версія, що США впритул підійшли до введення санкцій проти Іванішвілі

Якщо США введуть санкції, то це зачепить і сина — все піде прахом.

Іванішвілі зіграв на випередження.

Опозиція недієздатна. Саакашвілі своєю авантюрою ще більше послабив її.

Тому план простий: провокація непідготовленого протесту та його розгром.

Водомети, газ, коктейлі Молотова та десятки постраждалих вже є.

Кадри з космонавтами до болю нагадують Майдан у 2013.

Врешті, в Янека теж збиралися малою кров'ю показати, хто вдома хазяїн та забезпечити собі спокійне переобрання в 2015.

5. Що буде далі?

Тут варіантів більше, ніж в Україні у 2014.

- Фактор президентки Зурабашвілі, який може збалансувати ситуацію та зупинити ескалацію.

- Фактор США, які серйозно взялися за Південний Кавказ (зокрема і Вірменію). Тому ще 14 лютого Байден призначив нового посла. Іванішвілі хотів скористатися цим вікном? Втім, не вийшло: посольство США вже заявило "це чорний день в історії демократії", а Держдеп пригрозив санкціями за розгін мирного протесту.

- Фактор РФ, яка за кількадесят кілометрів від Тбілісі має воєнні бази. І хоча сил в них вже нема, але коли русскіє діяли раціонально? Проте будь-яка спроба допомогти уряду означатиме війну.

РФ за кількадесят кілометрів від Тбілісі має воєнні бази. І хоча сил в них вже нема, але коли русскіє діяли раціонально? Проте будь-яка спроба допомогти уряду означатиме війну

- Якщо влада не прорахувала силу опору, то відступить: закон наразі ухвалено в першому читанні. Тоді протест заглухне, як це вже не раз було останнім часом.

- Якщо влада такої реакції й хотіла, то спробує завершити справу силою і після розгону підуть репресії, в російському стилі.

В будь-якому разі Грузія нині на розвилці: Білорусь чи Україна?

І один, й інший сценарій означатимуть жертви. Але в другому буде збережено гідність.

- І тоді вже байдуже, який сценарій обере влада та її хазяї в Москві, бо буде український сценарій.

Втім, не виключено і ще один: передишка та підготовка до вирішальної сутички пізніше.

Що хоче влада, а що прийме народ зрозуміємо завтра вранці.

Тоді свої ставки зроблять і великі гравці.

Якщо за ніч не зачистять, то шанси втримати ситуацію в Бідзіни різко зменшаться.

А наразі, за оцінками грузинів, масовість та впертість яку демонструють люди можна порівняти хіба з Революцією Троянд.

Між іншим, президентка Саломе Зурабашвілі якраз зараз в США. Це скорочує комунікаційну дистанцію. Від її поведінки багато залежатиме.

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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