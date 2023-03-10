"Шарахнуть одразу по Тбілісі": російська пропаганда запустила новий наратив щодо протестів у Грузії

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"З Грузією ніхто цяцькатись не буде і війська посилати не буде, а просто шарахнуть одразу по Тбілісі", - заявила пропагандистка Маргарита Сімоньян.

Кремлівська пропагандистка вигадала одразу три причини для удару по Грузії: російським військам наразі "не до сентиментів", у Тбілісі немає Києво-Печерської лаври, росіяни ніколи не вважали себе "одним народом з грузинами".

"Також пропагандистка поширює наратив, нібито Захід намагається втягнути Грузію у війну проти РФ й тим самим послабити її. Метод шантажу і залякування – це стандартна методика прокремлівських коментаторів, таким чином кремль намагається посприяти припиненню мітингів і втримати анексовані в Грузії території", - пише Центр.