Про це інформує Kyodo News.

За даними міністерства оборони Японії, серед шести китайських та п'яти російських кораблів були есмінці. Їх помітили за 280 кілометрів від найпівденнішого японського острова Окіноторі в Тихому океані. Вони прямували до Східнокитайського моря, пройшовши через води між головним островом японської префектури Окінава і островом Міяко.

"Це був перший випадок, коли китайські та російські кораблі разом пройшли через цей район. Очевидно, кораблі брали участь у спільному патрулюванні, яке Китай і Росія нещодавно провели в Тихому океані", - зазначає видання.

Міноборони Японії заявило, що передало Китаю і Росії через дипломатичні канали своє занепокоєння "з точки зору національної безпеки". Там додали, що вважають неодноразові спільні військові дії двох країн навколо Японії "явно спрямованими на демонстрацію сили проти нашої країни".