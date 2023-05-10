Про це пише Reuters.

За повідомленнями МВС Тунісу, військовослужбовець ВМФ нацгвардії вбив колегу за допомогою особистої зброї, забрав боєприпаси та направився до місцевої синагоги, де почав стріляти по співробітниках служби безпеки.

Зловмисник поранив шістьох співробітників органів безпеки, один із них загинув. Крім цього, він убив двох парафіян, четверо отримали поранення та були госпіталізовані. Після цього силовики застрелили нападника.

Міністерство закордонних справ Тунісу повідомило, що один із загиблих відвідувачів був французом, а другий – тунісцем.