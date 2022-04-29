Binance заблокував можливість криптовалютних операцій родичам російських чиновників

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у telegram.



За його словами заблокували облікові записи таких людей:

Поліни Ковальової, падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова;

Єлизавети Пєскової, дочки прессекретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова;

Кирила Малофєєва, сина бізнесмена Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями OFAC (США).

Суд наклав арешт на корпоративні права, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та спецтехніку ТзОВ" Глухівський кар’єр кварцитів", підконтрольного російському олігарху Олегу Дерипасці.

21 квітня криптобіржа Binance запровадила обмеження рахунків росіян, на яких міститься криптовалюти понад 10 тис. євро в еквіваленті.

"Вони не зможуть використовувати свої облікові записи для продажу, придбання чи переказу криптоактивів", - написав Федоров.