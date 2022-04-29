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Binance заблокував можливість криптовалютних операцій родичам російських чиновників
Криптовалютна біржа Binance заблокувала акаунти родичів кремлівських чиновників
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у telegram.
За його словами заблокували облікові записи таких людей:
- Поліни Ковальової, падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова;
- Єлизавети Пєскової, дочки прессекретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова;
- Кирила Малофєєва, сина бізнесмена Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями OFAC (США).
- Суд наклав арешт на корпоративні права, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та спецтехніку ТзОВ" Глухівський кар’єр кварцитів", підконтрольного російському олігарху Олегу Дерипасці.
- 21 квітня криптобіржа Binance запровадила обмеження рахунків росіян, на яких міститься криптовалюти понад 10 тис. євро в еквіваленті.
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