Постачало матеріали для оборонного комплексу РФ: суд арештував корпоративні права й майно підприємства російського олігарха Дерипаски

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу генпрокурора про накладення арешту на корпоративні права й майно підприємства, яке видобувало мінерали на території України всупереч вимог чинного законодавства. Накладено арешт на корпоративні права, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та спеціальну техніку ТОВ на суму близько 10 млн. грн. Арештовані корпоративні права та майно передано для управління до АРМА.

Як з'ясувало слідство, Глухівський кар’єр кварцитів, який належить офшорній компанії російського олігарха, наближеного до президента Росії, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та феросиліцію в Баницькому родовищі на Сумщині.

Видобуті в Україні корисні копалини незаконно експортували до Росії й реалізовували на користь підприємств військово-промислового комплексу РФ, зокрема й для виготовлення тактичних ракетних комплексів.

Досудове розслідування кримінального провадженні здійснюють слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань України.