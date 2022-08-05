"Біолабораторія" в Рубіжному та "розкол" між Зеленським і мерами великих міст, – нові фейки від росЗМІ
Центр протидії дезінформації виявив нові фейки та маніпуляції, які поширюють окупанти у своїх пропагандистських ЗМІ
Про це повідомляє ЦПД.
Фейком є новина про те, що у МО РФ заявили: "у лабораторії медичного центру "Фармбіотест" (м.Рубіжне , Луганської обл.), було виявлено документи, які підтверджують, що на українських громадянах здійснювалися клінічні випробування незареєстрованих фармпрепаратів американських та європейських компаній".
Маніпуляцією є новина, яку заявили представники російського посольства у Вашингтоні, що "влада США звинуваченнями про нібито скоєння ЗС РФ військових злочинів прагне спотворити справжній стан справ і цим виправдати свої провокаційні дії щодо накачування Києва озброєннями".
Дезінформацією є новина, яку російські ЗМІ повідомляють з посиланням на "The Washington Post" про "розкол між Зеленським та мерами великих міст України… Очільники міст підозрюють Київ у спробах відсунути регіони на другий план, зберегти контроль над мільярдами доларів міжнародної допомоги, а також послабити політичних опонентів".
- Нагадаємо, Центр протидії дезінформації попередив українців про основний наратив, який відтепер просувають російські пропагандистські ЗМІ, мовляв, ініціатива США щодо визнання Росії спонсором тероризму може спричинити розрив дипломатичних відносин
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