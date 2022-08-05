"Біолабораторія" в Рубіжному та "розкол" між Зеленським і мерами великих міст, – нові фейки від росЗМІ

Про це повідомляє ЦПД.

Фейком є новина про те, що у МО РФ заявили: "у лабораторії медичного центру "Фармбіотест" (м.Рубіжне , Луганської обл.), було виявлено документи, які підтверджують, що на українських громадянах здійснювалися клінічні випробування незареєстрованих фармпрепаратів американських та європейських компаній".

Маніпуляцією є новина, яку заявили представники російського посольства у Вашингтоні, що "влада США звинуваченнями про нібито скоєння ЗС РФ військових злочинів прагне спотворити справжній стан справ і цим виправдати свої провокаційні дії щодо накачування Києва озброєннями".

Дезінформацією є новина, яку російські ЗМІ повідомляють з посиланням на "The Washington Post" про "розкол між Зеленським та мерами великих міст України… Очільники міст підозрюють Київ у спробах відсунути регіони на другий план, зберегти контроль над мільярдами доларів міжнародної допомоги, а також послабити політичних опонентів".

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації попередив українців про основний наратив, який відтепер просувають російські пропагандистські ЗМІ, мовляв, ініціатива США щодо визнання Росії спонсором тероризму може спричинити розрив дипломатичних відносин

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