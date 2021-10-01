Бив і душив, вимагаючи зізнання: підполковнику поліції на Харківщині повідомили про підозру в катуванні
Працівники ДБР повідомили про підозру в катуванні начальнику одного з відділів поліції в Харківській області
Про це повідомляє пресслужба бюро.
За даними слідства, працівники поліції розслідували вбивство.
Вони знайли товариша померлого та вирішили призначити його винним. Поліцейські не мали доказів.
Правоохоронці зайшли до будинку 61-річного чоловіка. Вони почали його бити та душити. Вимагали зізнатися у вбивстві. Далі одягли кайданки та відвезли до відділку..
Понад годину правоохоронці били чоловіка пластиковою пляшкою з водою по голові.
Заступник начальника відділу поліції одягнув гумові рукавички та почав здавлювати й відтягувати геніталії потерпілому.
Чловік взяв на себе провину.
Встановлюються всі працівники, які причетні до злочину.
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