Бій з Усиком ніколи не відбудеться. Я на пенсії, - Ф'юрі зробив категоричну заяву про поєдинок з українцем

Про це повідомляє talkSPORT.



"Я вже був абсолютным чемпіоном. Я виграв усі можливі пояси. Мені більше нема що робити, я вже точно на пенсії. Фініш. Бій з Усиком ніколи не відбудеться, але будьмо щирими, я б прибив його на рингу. Тому що він з середньої ваги", – заявив Ф’юрі.

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі.

Британець 24 квітня після перемоги над співвітчизником Ділліаном Вайтом заявив, що залишає великий бокс та надалі виходитиме на ринг лише у виставкових поєдинках.

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