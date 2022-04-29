Бій з Усиком ніколи не відбудеться. Я на пенсії, - Ф'юрі зробив категоричну заяву про поєдинок з українцем
Британський боксер Тайсон Ф'юрі запевнив, що він ніколи не битиметься з українцем Олександром Усиком
Про це повідомляє talkSPORT.
"Я вже був абсолютным чемпіоном. Я виграв усі можливі пояси. Мені більше нема що робити, я вже точно на пенсії. Фініш. Бій з Усиком ніколи не відбудеться, але будьмо щирими, я б прибив його на рингу. Тому що він з середньої ваги", – заявив Ф’юрі.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі.
Британець 24 квітня після перемоги над співвітчизником Ділліаном Вайтом заявив, що залишає великий бокс та надалі виходитиме на ринг лише у виставкових поєдинках.
- У ніч проти 24 квітня Тайсон Ф'юрі нокаутом переміг Ділліана Вайта.
- Після поєдинку Ф’юрі заявив, що не зацікавлений у поєдинку проти переможця бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.
- 25 квітня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримав за бій з Ділліаном Вайтом найбільший гонорар у кар'єрі - $33,6 млн.
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