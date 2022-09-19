Про це інформує в телеграмі Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"Філігранна робота воїнів ССО України на Бахмутському напрямку. Влучним пострілом з ПТРК оператори знищили спостережний пункт російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого звільнили село Чкаловське, що на Харківщині, від російських загарбників.

А воїни-десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України за два дні пройшли більше як 150 км в тилу ворога і дійшли до Осколу.

Також нещодавно львівські десантники збили ворожий багатоцільовий винищувач Су-30.

Упродовж минулої доби ЗСУ також завдали ударів по ворожих складах, позиціях сил ППО й пунктах управління військами на Півдні.

Від 24 лютого по 19 вересня Росія втратила в Україні 54 650 військових, 2212 танків та 1313 артилерійських систем.

На Луганщині українські воїни ліквідували базу росіян у Кадіївці, а також ліквідували техніку та ворогів на території Новоайдарського району.

Унаслідок успішного контрнаступу на Харківщині, ЗСУ захопили велику кількість озброєння, військової техніки та особовий склад ворога.

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