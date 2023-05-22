Бійці з Російського добровольчого корпусу чудово знають свою роботу, - військовий експерт Селезньов про події в Бєлгородській області
Військовий експерт Владислав Селезньов переконаний, що Російський добровольчий корпус дійсно проводить активну військову операцію на території РДК
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Російський добровольчий корпус - це структура, яка не є частиною та не підпорядковується Силам оборони України. Вони діють автономно та системно. Їхні дії мають на меті розбудити російське населення, оскільки в теперішньому стані росіяни не мають жодних можливостей на майбутнє. Тому їм потрібно змінювати цю злочинну владу та повертатись до сталого економічного розвитку", - пояснив Селезньов.
Експерт наголосив, що військові операції РДК у Бєлгородській області проводяться не вперше.
"Очевидно, що хлопці з Російського добровольчого корпусу чудово знають свою роботу і не вперше проводять такі інформаційно-силові операції. Двічі такі операції проводились на території Брянщини, а сьогодні це відбувається в різних районах Бєлгородської області. Зараз мало що зрозуміло. Проте, я вважаю, що РДК дійсно фізично знаходяться на території РФ" - додав він.
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