Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Російський добровольчий корпус - це структура, яка не є частиною та не підпорядковується Силам оборони України. Вони діють автономно та системно. Їхні дії мають на меті розбудити російське населення, оскільки в теперішньому стані росіяни не мають жодних можливостей на майбутнє. Тому їм потрібно змінювати цю злочинну владу та повертатись до сталого економічного розвитку", - пояснив Селезньов.

Експерт наголосив, що військові операції РДК у Бєлгородській області проводяться не вперше.

"Очевидно, що хлопці з Російського добровольчого корпусу чудово знають свою роботу і не вперше проводять такі інформаційно-силові операції. Двічі такі операції проводились на території Брянщини, а сьогодні це відбувається в різних районах Бєлгородської області. Зараз мало що зрозуміло. Проте, я вважаю, що РДК дійсно фізично знаходяться на території РФ" - додав він.