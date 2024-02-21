В ООН з'ясували, скільки українських біженців планують повернутися додому
65% біженців планують повернутися з-за кордону в Україну. Раніше охочих було 77%. У 2024 році не мають наміру повертатися додому 11% біженців
Про це йдеться в дослідженні УВКБ ООН, передає unhcr.org.
Зазначається, що наразі майже 6,5 млн біженців з України шукають прихистку по всьому світу, а близько 3,7 млн людей мають статус ВПО.
Організація провела дослідження про наміри та перспективи втікачів від війни, для цього опитали понад 9900 домогосподарств (з них близько 4000 – за кордоном) у січні та лютому 2024 року.
Більшість опитаних хочуть одного дня повернутися додому. Серед біженців за кордоном таких 65% (6% – у найближчі місяці), серед переселенців – 72% (5% – у найближчі місяці). Зазначається, що частка людей із такими намірами зменшилася за рік – із 77% та 84% відповідно. У 2024 році не мають наміру повертатися додому 11% біженців та 15% переселенців.
Серед тих, хто планує повернутися, більше тих, хто перебуває у сусідніх країнах (75%) порівняно з тими, хто знайшов прихисток в інших країнах Європи (62%).
В основному люди не повертаються додому з міркувань безпеки. Серед інших причин – відсутність економічних перспектив і житла. Серед біженців, які повернулися в Україну, 55% заявили, що у них виявилося менше можливостей працевлаштування, ніж вони очікували.
59% респондентів зазначили, що вони можуть бути змушені повернутися додому під час війни, якщо не зможуть знайти гідну роботу за кордоном.
Попередні опитування також виявили, що біженці з особливими потребами та вразливі категорії також розглядають можливість повернення, здебільшого через відсутність інших варіантів.
Зараз більше біженців почали здійснювати короткострокові візити в Україну – 50% цього року порівняно із 30% торік. Здебільшого – для відвідування членів сім’ї та перевірки майна.
- Наприкінці січня Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявляв, що до 80% утікачів від війни в Україні мають намір повернутися додому, коли це буде безпечно.
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