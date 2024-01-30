В ООН стверджують, що до 80% біженців з України планують повернутися додому

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

На думку Гранді, "Європа дуже добре впоралася з величезною кількістю українських біженців". Українці отримали майже рівні права з громадянами країн ЄС. Водночас багато хто з них не може собі дозволити медичні послуги навіть у державних лікарнях, а працевлаштувалися лише 40-50% біженців, зазначив верховний комісар ООН.

Гранді розповів, що згідно з опитуваннями, які ООН проводить кожні пів року або рік, "відсоток біженців, які говорять нам, що хочуть повернутися в Україну, все ще надзвичайно високий – 60-80%". За його словами, багато хто боїться повертатися, поки триває війна, однак український уряд уже зараз має думати про те, як допомогти біженцям у разі їх повернення.

Гранді також нагадав, що тимчасовий захист у ЄС розрахований на три роки й не може бути продовжений.

"Вони (країни ЄС, - ред.) кажуть, що мають багато пропозицій і працюють над ними, щоби знайти правильний шлях, але водночас потрібно працювати над поверненням українців", - сказав верховний комісар.

"Ваш президент багато разів казав, що Україні потрібно, щоб її народ повернувся до своєї економіки та суспільства вдома. Нам потрібно збалансувати всі ці міркування", - додав він.

Ситуація з українськими біженцями

Країни ЄС схвалили продовження тимчасового захисту для біженців з України до березня 2025 року.

За даними Євростату, статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 235 960 осіб; 28,9% від загальної кількості ЄС), Польща (955 110; 22,3%) і Чехія (369 330; 8,6%).

25 січня очільниця МВС Фінляндії Марі Рантанен прокоментувала інформацію про те, що Київ почав говорити з партнерами про заохочення повернення українців додому. "Якби я була українським посадовцем – звісно, я закликала б людей повертатися. Коли війна скінчиться. Але до того часу Європа і зокрема Фінляндія мають допомагати українцям стільки, скільки буде потрібно", – сказала вона.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто виїхав з України незаконно, мають повернутись і сплачувати податки. Також Зеленський в інтерв'ю німецьким журналістам сказав, що було б краще, якби Німеччина підтримувала українців, надаючи гроші в бюджет України, а потім Україна перерозподіляла б їх залежно від їхнього місцеперебування.