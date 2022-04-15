Біженців з України в Ірландії планують розміщувати у спортивних залах

Про це повідомляє RTE.ie.



Міністер спорту Джек Чемберс сказав, що вони шукають будь-які клуби, які мають спортивні зали (з відповідними туалетами, душовими та кухонними приміщеннями), де можна розмістити 50 або більше людей.



Це було б короткостроковим житлом, але до кінця місяця в Ірландії може перебувати до 40 000 біженців, буде тиск на житло і "ми повинні реагувати на це в суспільстві", сказав він.



Громади повинні оцінити свої можливості і як вони можуть допомогти, сказав він. Міністр також повідомив, що можуть розглянути виплати людям, які приймають біженців.



"Ми будемо мати серйозний тиск на житло і нам потрібно буде використовувати всі можливості. Нам доведеться постійно переглядати та оцінювати, як ми задовольняємо потреби розміщення потоку людей, які прибувають сюди",- додав він.

5 квітня провідні медіа Ірландії об’єдналася, щоб розпочати громадську кампанію зі збору грошей для допомоги Україні.

8 квітня для притулку українських біженців запропонували садибу XVIII століття на півдні Ірландії.

14 квітня Ірландія підтримала рішення запровадити ембарго на нафту і газ з РФ.