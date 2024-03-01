"Разом вистоїмо": Європейський Союз надає підтримку МСП України під час війни

Захід став завершенням комунікаційної кампанії "Разом вистоїмо. Разом ми – Європа", яка тривала від жовтня 2023 року дотепер й інформувала українців про підтримку, що її надає Європейський Союз малому та середньому підприємництву в часи війни.

Під час нетворкінгу учасникам були презентовані підсумки другої форсайт-сесії "Малий і середній бізнес у процесі євроінтеграції: сценарії та стратегії". Учасниками форсайту в жовтні 2023 року стали понад 80 представників підприємців, уряду, фінансованих ЄС проєктів, міжнародних організацій та експертів, які дискутували про ключові чинники впливу на розвиток МСП, визначили та описали сценарії та стратегії його подальшого розвитку в контексті європейської інтеграції. Збереження та розвиток масового підприємництва, тобто малого та середнього бізнесу, було визначено ключовим фактором реалізації позитивних сценаріїв.

"Україна веде боротьбу з безжальним агресором. Водночас вона працює над своїм відновленням, демонструючи дивовижну стійкість і життєздатність, впроваджуючи реформи й готуючись до набуття членства в ЄС. Це вибір народу України. Європейський Союз підтримував і надалі підтримуватиме українців на цьому шляху. Посеред повномасштабної війни ми працюємо заради нашого спільного майбутнього. Ми лише на початку складного шляху – переговорів про вступ України до ЄС та

відновлення. Щоб полегшити цей шлях, був створений новий інструмент надання стабільної фінансової підтримки – Ukraine Facility з бюджетом 50 млрд євро, який набирає чинності з 1 березня", – зазначив Штефан Шльойнінг, керівник Програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

Уже не один рік ЄС співпрацює з урядом України та громадянським суспільством, сприяючи проведенню ключових реформ, вдосконаленню законодавства, формування дружнього бізнес-середовища й залучення інвестицій, зокрема, через надання підтримки Офісу ефективного регулювання (BRDO), Офісу розвитку підприємництва та експорту, державним інституціям, осередкам Дія.Бізнес в регіонах, а також у взаємодії зі Спілкою українських підприємців, Європейською Бізнес Асоціацією, іншими профільними об’єднаннями.

Від початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року підтримка економіки України з боку Європейського Союзу була зосереджена на допомозі МСП у подоланні принципово нових викликів: від збереження або переорієнтації виробництва на військові потреби – до релокації бізнесу, адаптації до роботи в умовах обмежених технологічних можливостей, браку робочої сили, втрати ринків збуту й партнерства. Завдяки підтримці ЄС та міжнародних партнерів, 68% українських МСП продовжили працювати під час війни, адаптувались до роботи в умовах релокації та на деокупованих територіях, відновлюють зруйновані партнерства, виходять на ринки ЄС. Чимало малих та середніх підприємств очолили жінки та молоді підприємці – їм, а також ветеранському бізнесу ЄС приділяє особливу увагу.

У межах програми EU4Business: стійкість, конкурентоспроможність і інтернаціоналізація МСП для комплексної підтримки малого та середнього бізнесу з лютого 2022 року до грудня 2023 року було надано понад 1100 грантів на загальну суму 5,5 млн євро, а загалом на пряму грантову допомогу ЄС виділив 7 млн євро.

Станом на сьогодні в Україні діють 15 двосторонніх проєктів ЄС, спрямованих на допомогу бізнесу, із сумарним бюджетом понад 92 млн євро. Окрім того, Україна долучена до низки пан’європейських програм, що також пропонують можливості для

бізнесу:

Horizon Europe, де особлива увага зосереджена на наукових підходах, дослідженнях та інноваціях у бізнесі;

Creative Europe – підтримка культури та креативних індустрій;

Digital Europe – фокус на інструменти цифровізації МСП;

Single Market Programme – розвиток конкурентоспроможності бізнесу. В межах цієї програми у 2023 році запрацювала ініціатива Ukraine-Ready4EU із сумарним бюджетом 7,5 млн євро, що включає два грантові конкурси:

"Бізнес-міст" (бюджет 4,5 млн євро), який дає можливість українським МСП отримати ваучери для доступу до послуг для участі у міжнародних торговельних виставках;

"Erasmus для молодих підприємців – Україна" (бюджет 3 млн євро) для молодих підприємців, які бажають вивчати закордонний бізнес-досвід.

Попри значні ризики для фінансових інституцій, для українських МСП, що, зокрема, працюють на звільнених територіях та у прифронтових громадах, з’явилася можливість брати позики через механізми підтримки ЄІБ та ЄБРР.

На відзнаку стійкості та досягнень українських МСП, що залучені до програм EU4Business координаторка проєктів у секторі конкуренції та економічної співпраці Представництва Європейського Союзу в Україні Ірина Губарець вручила відзнаки "Business Recognition Awards -2023" у наступних

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