"Бізнесмен Петровський особисто контролював видалення відео": журналіст Ткач розповів подробиці нападу на знімальну групу в Дніпрі

Про це він написав у Фейсбуці.



За словами Михайла Ткача, бізнесмен Олександр Петровський особисто контролював видалення відео з телефону оператора нашої знімальної групи Ярослава Бондаренка в аеропорту міста Дніпро, переглядав телефон, який його охорона силоміць забрала в оператора та розблокувала, погрожуючи ножем і вбивством. Також він наказував своїй охороні та поліцейським, які виконували вказівки Олександра Петровського, а не допомагали журналісту.



Він зазначив, що сьогодні в матеріалі "ДніпроПетровський день народження" буде оприлюднене відео з бодікамери поліцейського, яка зафіксувала дії бізнесмена. Журналіст наголосив, що вони порушували права й перешкоджали діяльності журналістів, обмежували свободу та позбавляли власності.



"З багатьох джерел у правоохоронних органах ми точно знаємо, що у офіційного слідства це відео також є. Але впевненності в тому що міністерство внутрішніх справ наважиться притягнути до відповідальності особисто Олександра Петровського, як ви розумієте, у нас нема. Був прецедент майже шість місяців тому з Трухіним", - зауважив Михайло Ткач.



За його словами, на опублікованому відео добре видно, що оператор знімальної групи тримає документи в руках, охоронець віддає Олександру Петровському телефон оператора. Також бізнесмен тримає телефон оператора та вважає, що має право дивитись його вміст. Крім того, на відео Олександр Петровський особисто обмежує свободу оператора, а охоронець знову нападає на члена знімальної групи за вказівкою бізнесмена.



Також журналіст навів цитати Олександра Петровського.



"Ви його нікуди не відпускайте. Якщо ні, ми його заберемо із собою разом із другим", - сказав бізнесмен поліцейсьому.



На фразу оператора, що це його робота, Олександр Петровський відповів: "А ви розумієте, що в них робота інша. І вони щас будуть робити свою роботу, так це буде зовсім смішно на це все дивитись. І вам у першу чергу потім".



"Після видалення відео з телефону та півгодинної оборони від охорони Олександра Петровського, яку до того ж охороняла поліція, матеріал про день народження Ігоря Коломойського, авжеж, постраждав. Але ми робили свою роботу і захищали свої професійні права", - повідомив Михайло Ткач.



Журналіст зауважив, що це вже восьме провадження, де він має статус потерпілого.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі напали з ножем на знімальну групу журналіста Михайла Ткача.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що справа щодо нападу на журналістів "Української правди" в аеропорту Дніпра під контролем.

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