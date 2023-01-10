Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Зараз один з основних напрямків діяльності нашого фонду є захист прав військовослужбовців. Нам дуже важливо, щоб військові розуміли, що у них є не тільки обов'язки, але й права. Надзвичайно велику роль у цьому процесі відіграє саме перший етап - фіксування проблеми та розуміння, як діяти далі. Тому наші юристи проєкту "На захисті прав" надають первинну консультацію військовим та їхнім сім'ям. Найгостріші питання – це проблема військовополонених та протокол дій їхніх сімей, а також права хлопців на передовій, а саме протоколи поведінки: як вони мають прислуховуватися до свого командування, як залишати позиції, тобто військові мають розуміти всі процедури, яких вони повинні дотримуватися, щоб потім не боротися з наслідками", - розказала голова благодійного фонду "БОН".



Ореста Бріт додала, що дуже часто хлопці звертаються до наших юристів, які вимушені пояснювати, що порушення більше з їхнього боку, ніж з боку командування, і вони мають це теж розуміти.



"До цього проєкту долучилися 15 практикуючих адвокатів, які згідно зі своїм профілем консультують письмово або телефоном всіх, хто до нас звертається. Ми приймаємо заявки через гугл-форму, тому що перед тим як надати консультацію, фахівці пропрацьовують всі питання. І щовівторка у нашому фонді відбуваються збори юристів, де вони обговорюють складні питання, додають можливі правки. Жодного разу не закінчилися збори, щоб наші спеціалісти не придумали вихід із ситуації. Звернутися до проєкту "На захисті прав" можна через соцмережі фонду, де є посилання на платформу, у якій зазначені всі напрямки нашої допомоги, у тому числі і юридичний", - підкреслила Бріт.

13 грудня 2022 року Верховна Рада схвалила й спрямувала на підпис президенту законопроєкт №8271, який суттєво посилює кримінальну відповідальність військових.

Петиція з проханням до Володимира Зеленського ветувати цей закон набрала понад 25 тисяч голосів за добу.

20 грудня 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав закон про посилення покарань для військовослужбовців

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