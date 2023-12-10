Блекаути в Україні через атаки росіян матимуть тимчасовий характер, - Галущенко

Про це він сказав в ефірі телемарафону, цитує Урядовий портал.

"Єдина загроза для системної аварії в енергосистемі - це атаки росіян. Але навіть якщо станеться критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути матимуть тимчасовий характер", - наголосив Галущенко.

Він також зазначив, що наразі спостерігається зростання споживання електроенергії, навіть порівняно з аналогічним періодом 2021 року. З огляду на ситуацію, енергетики звертаються до споживачів з проханням економніше споживати електроенергію.

"Важливо, щоб люди розуміли: ми - у війні. А тому треба ощадливо використовувати електроенергію, особливо в пікові години. Жодних планових відключень не відбувалося. Без електроенергії тимчасово були ті населені пункти, які страждають через руйнування внаслідок бойових дій.

Водночас міністр енергетики сказав. що через втрату генерацій, похолодання і зростання споживання у певні дні спостерігається дефіцит близько 1% споживання.