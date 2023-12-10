Блекаути в Україні через атаки росіян матимуть тимчасовий характер, - Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що відключення світла в Україні внаслідок російських атак, швидше за все, матимуть тимчасовий характер
Про це він сказав в ефірі телемарафону, цитує Урядовий портал.
"Єдина загроза для системної аварії в енергосистемі - це атаки росіян. Але навіть якщо станеться критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути матимуть тимчасовий характер", - наголосив Галущенко.
Він також зазначив, що наразі спостерігається зростання споживання електроенергії, навіть порівняно з аналогічним періодом 2021 року. З огляду на ситуацію, енергетики звертаються до споживачів з проханням економніше споживати електроенергію.
"Важливо, щоб люди розуміли: ми - у війні. А тому треба ощадливо використовувати електроенергію, особливо в пікові години. Жодних планових відключень не відбувалося. Без електроенергії тимчасово були ті населені пункти, які страждають через руйнування внаслідок бойових дій.
Водночас міністр енергетики сказав. що через втрату генерацій, похолодання і зростання споживання у певні дні спостерігається дефіцит близько 1% споживання.
- У вересні Герман Галущенко заявляв, що українська енергетична система повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду.
- 7 грудня в українській енергосистемі виник дефіцит потужності, внаслідок чого було залучено аварійну допомогу з Європи. Українців закликали зменшити споживання електроенергії.
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