Блінкен на саміті глав МЗС G20 планує "відверту розмову" із колегою з Китаю щодо Росії, - Bloomberg
Блінкен вирушає на Балі в середу, щоб взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ G20, головною темою якої будуть наслідки вторгнення Росії – там він планує зустріч з китайським колегою Ван І
Про це повідомив високопосадовець адміністрації США, інформує Bloomberg.
"Я вважаю, що це буде ще одна можливість відверто поговорити з цього приводу та висловити наші думки щодо того, чого ми очікуємо від Китаю в контексті України", — помічник держсекретаря США у справах Сходу.
Ніколас Бернс, посол США в Китаї, цього тижня закликав Пекін припинити поширювати російську "брехню" у надзвичайно прямому та публічному докорі.
Він зазначив, що той час як Китай заявив, що не підтримує війну, і закликав до переговорів про припинення бойових дій, високопосадовці та державні ЗМІ неодноразово звинувачували США у провокаціях Росії, дозволивши розширити НАТО на схід.
- Нагадаємо, очільниця МЗС Німеччини Бербок зазначила, що зустріч G20 не повинна стати платформою для Росії
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