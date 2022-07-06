Про це повідомив високопосадовець адміністрації США, інформує Bloomberg.

"Я вважаю, що це буде ще одна можливість відверто поговорити з цього приводу та висловити наші думки щодо того, чого ми очікуємо від Китаю в контексті України", — помічник держсекретаря США у справах Сходу.

Ніколас Бернс, посол США в Китаї, цього тижня закликав Пекін припинити поширювати російську "брехню" у надзвичайно прямому та публічному докорі.

Він зазначив, що той час як Китай заявив, що не підтримує війну, і закликав до переговорів про припинення бойових дій, високопосадовці та державні ЗМІ неодноразово звинувачували США у провокаціях Росії, дозволивши розширити НАТО на схід.

Нагадаємо, очільниця МЗС Німеччини Бербок зазначила, що зустріч G20 не повинна стати платформою для Росії

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