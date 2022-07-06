Зустріч G20 не повинна стати платформою для Росії, - глава МЗС Німеччини Бербок

Про це повідомляють в Reuters з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

"В інтересах усіх нас забезпечити повагу і дотримання міжнародного права. Це спільний знаменник. І це також причина, по якій ми не будемо просто стояти осторонь і дозволяти Росії використовувати цю зустріч (G20, - ред.) як платформу", - підкреслила Бербок.

Відомо, що зустріч міністрів закордонних справ країн G20 відбудеться вже цієї п'ятниці, 8 липня, перед самітом лідерів Великої двадцятки, який пройде в листопаді в Індонезії.

6 квітня стало відомо, що Сполучені Штати бойкотуватимуть засідання країн Великої двадцятки, якщо на них будуть запрошені представники Росії. Пізніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів G20 не бойкотувати саміт організації, якщо у ньому вирішить взяти участь російський диктатор Володимир Путін.

Путін прийняв запрошення на саміт G20, туди запросили також Зеленського.

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