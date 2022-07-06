English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Зустріч G20 не повинна стати платформою для Росії, - глава МЗС Німеччини Бербок

Зустріч G20 не повинна стати платформою для Росії, - глава МЗС Німеччини Бербок

6 липня, 2022 середа
17:37
Світ G20

Зустріч голів МЗС країн Великої двадцятки (G20) не повинна перетворитися на платформу для Росії

Про це повідомляють в Reuters з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

"В інтересах усіх нас забезпечити повагу і дотримання міжнародного права. Це спільний знаменник. І це також причина, по якій ми не будемо просто стояти осторонь і дозволяти Росії використовувати цю зустріч (G20, - ред.) як платформу", - підкреслила Бербок.

Відомо, що зустріч міністрів закордонних справ країн G20 відбудеться вже цієї п'ятниці, 8 липня, перед самітом лідерів Великої двадцятки, який пройде в листопаді в Індонезії.

  • 6 квітня стало відомо, що Сполучені Штати бойкотуватимуть засідання країн Великої двадцятки, якщо на них будуть запрошені представники Росії. Пізніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів G20 не бойкотувати саміт організації, якщо у ньому вирішить взяти участь російський диктатор Володимир Путін.
  • Путін прийняв запрошення на саміт G20, туди запросили також Зеленського.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Німеччина
Читайте також:
Борис Джонсон
5 липня, 2022 вiвторок
Саміт НАТО у Мадриді "перевершив усі очікування", - Борис Джонсон
Чалий
5 липня, 2022 вiвторок
Путін хоче зіткнути Лукашенка з НАТО, щоб домовлятися з Альянсом на рівних, - дипломат Чалий
5 липня, 2022 вiвторок
Більшість з ампутаціями, а двоє мають опіки понад 60% тіла: в "Азові" розповіли про стан полонених
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.19
    Купівля 34.19
    Продаж 35.02
  • EUR
    Купівля 34.92
    Продаж 36.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
6 липня
18:24
У твіттері підробили сторінку Залужного
18:03
Київ війна
Костянтин Москалець: Сміх на тлі смерті
18:02
Ексклюзив
Янукович Лукашенко
Путін використає Лукашенка і "тіло Януковича", щоб відновити "СРСР 2.0", – військовий експерт Притула
17:51
Сергій Лавров
Дисоціативний розлад: у МЗС України висміяли претензії Лаврова через "злив" розмови Путіна та Макрона
17:51
Новий Сад
Напередодні міжнародного фестивалю ЕХІТ сербський Новий Сад розписали літерами Z
17:51
Ексклюзив
На фото Збройні сили Україні
Лінія оборони на Запорізькому напрямку стоїть міцно - командир підрозділу "Азов" Кудряшов
17:49
Держспецзв'язку
У Держспецзв'язку дали пораду, що робити якщо у вас вкрали телефон
17:30
Норвегія
Норвегія розблокувала постачання вантажів росіянам на Шпіцберген
17:22
Златан Ібрагімович
40-річна зірка футболу Ібрагімович прийняв рішення про майбутнє кар'єри
17:20
смерть рашиським окупантам
"Это на всю жизнь, я не вылечусь от этого никогда": окупант розповів про понівечені трупи російських військових на Херсонщині
17:13
Таміла Ташева
Притулки для переселенців в окупованому Криму посилено охороняють, щоб місцеві не дізналися правди про війну, - Ташева
17:08
Андрій Мельник
Посол України в Німеччині Андрій Мельник повертається в Київ – йде на підвищення, - ЗМІ
17:07
Ексклюзив
Слов'янськ 17.06
До міських боїв у Слов'янську ще далеко, - мер Лях
17:04
санкції проти Росії
ЄС розробляє законодавство для конфіскації активів РФ на користь України
17:01
Himars
У ЗСУ заперечили фейк Росії про знищення американської артилерійської системи HIMARS
16:55
Зеленський
Дрібна помилка: Зеленський запевнив, що у нього немає непорозумінь з Генштабом
16:46
Ексклюзив
Військова повістка
Воювати доведеться всім боєздатним чоловікам України, - офіцерка ЗСУ Білозерська
16:45
Армія, Велика Британія
До Польщі для підсилення східного флангу НАТО перекидають британський танковий підрозділ
16:45
Євген Хачеріді
Росіян ніхто за людей вважати не буде, - ексфутболіст "Динамо" Хачеріді
16:36
газ
ЄС остаточно визнав ядерну й газову енергетику "зеленими" технологіями
16:32
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Коли наступатимуть білоруси та чи наступатимуть узагалі: прогнози військових експертів
16:06
Олексій Ковальов
Нардепу Олексію Ковальову висунули підозру у держзраді та пособництві РФ
16:06
Оновлено
Херсон вибух
У тимчасово окупованому Херсоні знищено склади окупантів, – радник голови ОВА
16:04
Могли переказувати кошти за кордон для ймовірної легалізації валюти: правоохоронці перевіряють операції українського бізнесу на 9 млрд грн
15:54
На Чернігівщині відновили 19 мостів, зруйнованих окупантами
На Чернігівщині відновили 19 з понад 20 зруйнованих окупантами мостів
15:47
Ексклюзив
MLRS M270
ЗСУ знищили понад 18 ворожих складів з боєприпасами: на передовій буде затишшя, - радник міністра МВС Смірнов
15:42
газ
У підземні сховища України закачали більш ніж половину об'єму газу, потрібного для опалювального сезону
15:42
Віктор Медведчук
Правоохоронці передали ЗСУ гелікоптер та літак, якими користувалася родина Медведчука
15:36
Валерій Залужний
Генштаб скасував дію порядку про отримання дозволів на пересування військовозобов’язаних, - Залужний
15:25
Фінляндія
Фінляндія надасть Україні військову допомогу на 20 млн євро
15:24
Віталій Портников
Карін Кнайсль втекла не випадково
15:23
Наслідки ракетних ударів по Торецьку
Росія обстріляла Торецьк: є жертви
15:20
Путін Макрон
Лавров звинуватив Францію у порушенні дипломатичної етики через "злив" розмови Макрона та Путіна
15:19
Ексклюзив
зерно порт
Морські коридори для українського зерна можуть проходити через прибережні води країн НАТО, - ексзаступник начальника штабу ВМС України
15:19
Ексклюзив
окупанти рф
Росіяни перекидають в Україну військові частини з Курильських островів, - генерал-майор СБУ Ягун
15:04
Нова колекційна монета Білого Дому "Острів Зміїний"
Білий Дім вшанував захисників острова Зміїного колекційною монетою
14:59
COVID-19 тест
Коронавірус мутував: три країни Європи виявили понад 100 тис. нових хворих за добу
14:56
Прем’єр-міністр Ірландії відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку
Прем’єр-міністр Ірландії відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку
14:53
Казахстан
У Казахстані зафіксували вибух на найбільшому нафтовому родовищі Тенгіз, є загиблі
14:45
ударний Bayraktar TB2 Vanagas
Очільник МО Литви Анусаускас показав ударний "байрактар", який вже скоро буде в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV