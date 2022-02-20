Блінкен пояснив, чому Захід не оголошує наперед найболючіші для Путіна санкції

Про це очільник американської дипломатії розповів ввечері 20 лютого 2022 року в ефірі CNN. Стенограма бесіди з ним ведучої каналу Дани Беш з'явилася на офіційному сайті Держдепартаменту, інформує Еспресо.TV.



"Що стосується санкцій, то разом із європейськими партнерами та союзниками ми створили великий пакет санкцій. Країни G7 в Мюнхені зібралися разом, підтвердивши, що для Росії будуть серйозні наслідки, якщо вона продовжить цю агресію. Метою санкцій, насамперед, є спроба стримати Росію від війни. Як тільки ви їх активуєте, цей стримуючий фактор зникає. І до останньої хвилини, доки ми можемо намагатися вплинути на цей стримуючий ефект, ми будемо намагатися це робити", - відповів Блінкен на запитання Дани Беш відносного тому, чому країни Заходу не називають зараз Путіну всього того що на нього чекає, в тому разі якщо він все ж таки наважиться напасти на України.



Саме цього, нагадаємо, попросив від Заходу президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Мнюнхені.



Разом з тим, Блінкен вкотре підкреслив, що США готові до будь-яких перемовин з Володимиром Путіним, допоки російські війська нге перетнули кордон з Україною.



"Ви чули, як нещодавно сказав президент Байден: ми вважаємо, що президент Путін прийняв рішення, але допоки танки не поїдуть (до України - ред.), а літаки не полетять, ми будемо використовувати будь-яку можливість і кожну хвилину ми маємо дивитися, чи зможе дипломатія все ще переконувати", - підсумував Блінкен.





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