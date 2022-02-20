Блінкен пояснив, чому Захід не оголошує наперед найболючіші для Путіна санкції
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен назвав причину відмови Вашингтона від анонсування найбільш болючих для режиму Путіна санкцій
Про це очільник американської дипломатії розповів ввечері 20 лютого 2022 року в ефірі CNN. Стенограма бесіди з ним ведучої каналу Дани Беш з'явилася на офіційному сайті Держдепартаменту, інформує Еспресо.TV.
"Що стосується санкцій, то разом із європейськими партнерами та союзниками ми створили великий пакет санкцій. Країни G7 в Мюнхені зібралися разом, підтвердивши, що для Росії будуть серйозні наслідки, якщо вона продовжить цю агресію. Метою санкцій, насамперед, є спроба стримати Росію від війни. Як тільки ви їх активуєте, цей стримуючий фактор зникає. І до останньої хвилини, доки ми можемо намагатися вплинути на цей стримуючий ефект, ми будемо намагатися це робити", - відповів Блінкен на запитання Дани Беш відносного тому, чому країни Заходу не називають зараз Путіну всього того що на нього чекає, в тому разі якщо він все ж таки наважиться напасти на України.
Саме цього, нагадаємо, попросив від Заходу президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Мнюнхені.
Разом з тим, Блінкен вкотре підкреслив, що США готові до будь-яких перемовин з Володимиром Путіним, допоки російські війська нге перетнули кордон з Україною.
"Ви чули, як нещодавно сказав президент Байден: ми вважаємо, що президент Путін прийняв рішення, але допоки танки не поїдуть (до України - ред.), а літаки не полетять, ми будемо використовувати будь-яку можливість і кожну хвилину ми маємо дивитися, чи зможе дипломатія все ще переконувати", - підсумував Блінкен.
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