Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Я сумніваюся, що після початку війни будуть впроваджені жорсткі санкції. Зараз вони навіть не називаються, - Зеленський звернувся до Заходу

Я сумніваюся, що після початку війни будуть впроваджені жорсткі санкції. Зараз вони навіть не називаються, - Зеленський звернувся до Заходу

19 лютого, 2022 субота
17:25
війна з Росією

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції в суботу, 19 лютого 2022 року, президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Заходу із закликом вже тепер, не чекаючи доки російські війська перетнуть український кордон, оприлюднити чіткий перелік майбутніх санкцій, дошкульних для режиму Путіна, а також тих осіб у Росії, на яких вони розповсюджуватимуться

Пряму трансляцію виступу Зеленського здійснював німецький суспільний мовник DW, передає Еспресо.TV.

"Сьогодні важливим є питання навіть публікації списку санкцій для Росії, щоб вона точно знала, що станеться, яке покарання піде, якщо вона піде війною. Навіть це не знаходить розуміння (на Заході - ред.)", - зазначив глава української держави.

На думку Володимира Зеленського, на сьогодні вкрай необхідно принаймні анонсувати ці санкції у розгорнутому вигляді, аби Росія наперед знала про які саме вірогідні обмеження йдеться.

Читайте і дивіться також"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені

"Давайте я скажу чесно: якщо ви навіть не можете сказати відкритим текстом - що і з ким станеться у разі початку війни, то я сумніваюся, що вони (санкції - ред.) будуть введені після початку війни", - звернувся Зеленьский до лідерів західних країн.

За словами Володимира Зеленського, м'яко і дипломатично можна діяти буде лише в тому випадку, якщо Росія почне відводити свої власні війська від кордону з Україною.
 


"Якби вони почали відводити свої сили, то це інша справа, можна діяти м'якше. Я кажу про дипломатичний шлях. Якщо відводяться війська - немає санкцій", - пояснив Зеленський.

Натомість зараз "є висока можливість війни або ескалації й Російська Федерація не відводить своїх військових", додав президент України.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
санкції
Володимир Зеленський
Мюнхенська конференція з безпеки
Мюнхен
Мюнхенська конференція
Читайте також:
Російські військові
17 лютого, 2022 четвер
Наступ по трьох напрямках: Міноборони Великої Британії оприлюднило карту можливого сухопутного вторгнення РФ до України
Валерій Залужний
17 лютого, 2022 четвер
З ОРДО надходить інформація про плани евакуювати мешканців деяких населених пунктів, ЗСУ не планують наступу, - Залужний
китай
17 лютого, 2022 четвер
Китай на Радбезі ООН закликав до деескалації навколо України та звинуватив НАТО в "експансіоністській політиці"
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.23
    Купівля 28.23
    Продаж 28.61
  • EUR
    Купівля 32.01
    Продаж 32.57
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
19 лютого
19:29
Оновлено
Збірна Норвегії з біатлону
Олімпіада-2022: Визначився переможець медального заліку Ігор у Пекіні
19:12
Оновлено
Ніко Портеус (в центрі)
Олімпіада-2022: Усі медалісти 15-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО
18:58
У Дніпрі сотні людей долучилися до Маршу єдності
18:36
Олександр Вольфович
Попри завершення навчань, російські війська залишаться у Білорусі
18:20
З'явилося відео обстрілу пожежної частини та КПП у Щасті
18:07
Якщо підписанти Будапештського меморандуму не захистять Україну, відмова від ядерної зброї більше не дійсна, - Зеленський
17:54
Нові втрати на фронті: за сьогодні - вже 2 загиблих, 4 поранених
17:07
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені
17:01
Зеленський виступає на міжнародній безпековій конференції у Мюнхені
17:00
Ексклюзив
Андрій Зубов
Ціль Путіна – легалізувати Крим. Це для нього, як для Гітлера Данциг, і Сілезія, і Померанія, – Андрій Зубов
16:58
Нардепи-"слуги" разом із журналістами потрапили під обстріл на Донеччині
16:47
У Харкові зірвали спробу почати проросійський мітинг проти "фашистів"
16:42
льотчики
Українські військові льотчики провели нічне тренування
16:26
Lufthansa з 21 лютого призупиняє польоти до Києва
16:10
Шкарівський Вадим Миколайович. ОПЗЖ, Одеса
Називає Тероборону "бандформуваннями". Заступник голови Одеської облради потрапив до бази "Миротворця"
15:41
ПВК Вагнера
У Донецьк прибули "вагнеровці". Підриватимуть житлові будинки, - українська розвідка
15:30
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"Повномасштабна війна - це катастрофа для Росії", – Андрій Піонтковський
15:16
У Гомелі росіяни розвантажують катери та понтони
14:46
Олег Височанський
Якщо і почнеться загострення, то влада не має права йти на якісь переговори з Росією. Стояти до кінця, – учасник оборони ДАП
14:33
Зеленський
Зеленський прибув до ФРН на Мюнхенську конференцію з безпеки та вже зустрівся з Джонсоном
14:14
Держдума РФ
Держдума РФ 22 лютого розгляне питання про ситуацію на Донбасі
13:57
Павло Казарін
Тимчасова слідча комісія ВР не знайде винних у втраті Криму, - Казарін
13:48
путін Лукашенко
Путін та Лукашенко дали старт навчанням, під час яких відпрацьовують застосування ядерної зброї
13:29
Станіслав Речинський
"За останні два місяці світ побачив, що має справу з новим Гітлером", – Станіслав Речинський
13:29
Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2022
Олімпіада-2022: Оголошено ім'я прапороносця збірної України на церемонії закриття Ігор у Пекіні
13:16
Евакуація ОРДЛО, Ростовська область
У Ростовській області РФ оголосили стан надзвичайної ситуації
12:30
Роман Безсмертний
У Кремля просто немає ресурсу, аби атакувати Україну, – дипломат Роман Безсмертний
12:29
Єнс Столтенберг
У разі вторгнення в Україну Росія отримає ще більше НАТО на своїх кордонах, - Столтенберг
12:15
Інтерв’ю
Леонід Фінберг
Створивши унікальну книгарню у Львові, "Дух і Літера" зможе віддати борг Києва перед Львовом – Леонід Фінберг
12:12
бтр сепар днр
Окупанти б'ють з важкого озброєння по власних позиціях, аби звинуватити в обстрілах ЗСУ
11:48
ООС
З початку доби російські окупанти здійснили 24 обстріли на Донбасі, загинув український військовий
11:34
Борис Джонсон
Ще є можливість уникнути кровопролиття, дипломатія все ще може взяти гору, - Джонсон
10:49
Блінкен Лавров
Блінкен та Лавров зустрінуться 23 лютого, - Білий дім
10:24
Ростовська область, вибух снаряду
Російські пропагандисти повідомили про розрив снаряду в Ростовській області поблизу кордону з Україною
10:01
ООС
Російські окупанти на Донбасі вбили українського військового
09:50
Зеленський
Візит Зеленського до Мюнхена розплановано динамічно, повернення до Києва – сьогодні ж, - Офіс президента
09:38
Порошенко
Порошенко про наміри Путіна: він підвищує ставки, щоб тиснути на весь світ
09:28
Тімоті Снайдер
Хочете знати, що буде з Європою? Дивіться на Україну – Тімоті Снайдер
09:18
сепар лнр
Ватажок "ЛНР" Пасічник також оголосив "мобілізацію", чоловіків призовного віку не випускатимуть з ОРЛО
08:44
коронавірус
В Україні за добу зафіксовано 31 125 нових випадків захворювання на коронавірус
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV