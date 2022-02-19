Я сумніваюся, що після початку війни будуть впроваджені жорсткі санкції. Зараз вони навіть не називаються, - Зеленський звернувся до Заходу
Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції в суботу, 19 лютого 2022 року, президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Заходу із закликом вже тепер, не чекаючи доки російські війська перетнуть український кордон, оприлюднити чіткий перелік майбутніх санкцій, дошкульних для режиму Путіна, а також тих осіб у Росії, на яких вони розповсюджуватимуться
Пряму трансляцію виступу Зеленського здійснював німецький суспільний мовник DW, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні важливим є питання навіть публікації списку санкцій для Росії, щоб вона точно знала, що станеться, яке покарання піде, якщо вона піде війною. Навіть це не знаходить розуміння (на Заході - ред.)", - зазначив глава української держави.
На думку Володимира Зеленського, на сьогодні вкрай необхідно принаймні анонсувати ці санкції у розгорнутому вигляді, аби Росія наперед знала про які саме вірогідні обмеження йдеться.
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"Давайте я скажу чесно: якщо ви навіть не можете сказати відкритим текстом - що і з ким станеться у разі початку війни, то я сумніваюся, що вони (санкції - ред.) будуть введені після початку війни", - звернувся Зеленьский до лідерів західних країн.
За словами Володимира Зеленського, м'яко і дипломатично можна діяти буде лише в тому випадку, якщо Росія почне відводити свої власні війська від кордону з Україною.
"Якби вони почали відводити свої сили, то це інша справа, можна діяти м'якше. Я кажу про дипломатичний шлях. Якщо відводяться війська - немає санкцій", - пояснив Зеленський.
Натомість зараз "є висока можливість війни або ескалації й Російська Федерація не відводить своїх військових", додав президент України.
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