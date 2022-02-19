Я сумніваюся, що після початку війни будуть впроваджені жорсткі санкції. Зараз вони навіть не називаються, - Зеленський звернувся до Заходу

Пряму трансляцію виступу Зеленського здійснював німецький суспільний мовник DW, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні важливим є питання навіть публікації списку санкцій для Росії, щоб вона точно знала, що станеться, яке покарання піде, якщо вона піде війною. Навіть це не знаходить розуміння (на Заході - ред.)", - зазначив глава української держави.



На думку Володимира Зеленського, на сьогодні вкрай необхідно принаймні анонсувати ці санкції у розгорнутому вигляді, аби Росія наперед знала про які саме вірогідні обмеження йдеться.



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"Давайте я скажу чесно: якщо ви навіть не можете сказати відкритим текстом - що і з ким станеться у разі початку війни, то я сумніваюся, що вони (санкції - ред.) будуть введені після початку війни", - звернувся Зеленьский до лідерів західних країн.



За словами Володимира Зеленського, м'яко і дипломатично можна діяти буде лише в тому випадку, якщо Росія почне відводити свої власні війська від кордону з Україною.





"Якби вони почали відводити свої сили, то це інша справа, можна діяти м'якше. Я кажу про дипломатичний шлях. Якщо відводяться війська - немає санкцій", - пояснив Зеленський.



Натомість зараз "є висока можливість війни або ескалації й Російська Федерація не відводить своїх військових", додав президент України.



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