Блінкен відреагував на переслідування білоруської легкоатлетки режимом Лукашенка

Про це Блінкен написав у twitter.

Таким чином, він відреагував на заяву Тимановської, яка повідомила, що зіткнулася з погрозами через критику на адресу керівництва збірної Білорусі на Олімпіаді в Токіо. Легкоатлетку намагалися насильно вивезти до Білорусі, після чого вона попросила політичного притулку в Польщі.

"Режим Лукашенка прагнув здійснити ще один акт транскордонних репресій: спробувати змусити учасницю Олімпіади Христину Тімановську виїхати просто за те, що вона реалізувала право на свободу слова. Такі дії підривають олімпійський дух, є посяганням на базові права і неприпустимі", - написав Блінкен.



The Lukashenka regime sought to commit another act of transnational repression: attempting to force Olympian Krystsyna Tsimanouskaya to leave simply for exercising free speech. Such actions violate the Olympic spirit, are an affront to basic rights, and cannot be tolerated. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 3, 2021

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що за критику влади білоруського члена олімпійської збірної Христину Тимановську вирішили відправити до Мінська.

Легкоатлетка звернулася по допомогу до Міжнародного олімпійського комітету й потрапила на перші шпальти світових ЗМІ.

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