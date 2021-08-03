Блінкен відреагував на переслідування білоруської легкоатлетки режимом Лукашенка
Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав погрози режиму Лукашенка на адресу білоруської легкоатлетки Христини Тимановської діями, які підривають олімпійських дух
Про це Блінкен написав у twitter.
Таким чином, він відреагував на заяву Тимановської, яка повідомила, що зіткнулася з погрозами через критику на адресу керівництва збірної Білорусі на Олімпіаді в Токіо. Легкоатлетку намагалися насильно вивезти до Білорусі, після чого вона попросила політичного притулку в Польщі.
"Режим Лукашенка прагнув здійснити ще один акт транскордонних репресій: спробувати змусити учасницю Олімпіади Христину Тімановську виїхати просто за те, що вона реалізувала право на свободу слова. Такі дії підривають олімпійський дух, є посяганням на базові права і неприпустимі", - написав Блінкен.
- Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що за критику влади білоруського члена олімпійської збірної Христину Тимановську вирішили відправити до Мінська.
- Легкоатлетка звернулася по допомогу до Міжнародного олімпійського комітету й потрапила на перші шпальти світових ЗМІ.
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