Близько 03:00 біля Києва поновилися вибухи, українські ППО збивають ракети окупантів

Про це повідомляє Суспільне та нардеп Олексій Гончаренко.



Користувачі соцмереж кажуть, що вибухи лунають в районі військового аеродрому в Гостомелі.



Також вибухи було чутно близько 03:00 ранку на Оболоні, Відрадному, в районах Дорогожичів, Троєщини, Петропавлівської Борщагівки. Офіційних повідомлень поки немає.



Близько 4:15 було чутно два вибухи, звук чули у Оболонському та Подільському районах.



Видання "Новинарня" пише, що о 4:20 сильний вибух було чутно на Лівому березі, видно з району Осокорків.



О 4:25 пролунав ще один вибух.



6:20 - У Києві чутно ще один вибух

Нагадаємо, 23 лютого сайти органів влади України зазнали масової кібератаки. 23 лютого близько 16.00 офіційні сторінки Кабміну, Верховної Ради, МЗС та Закарпатської ОДА перестали бути доступними для перегляду.

23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".

Українські війська просять громадян розповідати про переміщення військ РФ.

"ППО Києва збивають ракети, випущені окупантами. Стоїмо!" - написав Олексій Гончаренко.