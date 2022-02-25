Близько 03:00 біля Києва поновилися вибухи, українські ППО збивають ракети окупантів
Близько 3 ранку 25 лютого біля Києва знову чутно вибухи, ППО продовжують збивати ракети окупантів
Про це повідомляє Суспільне та нардеп Олексій Гончаренко.
Користувачі соцмереж кажуть, що вибухи лунають в районі військового аеродрому в Гостомелі.
Також вибухи було чутно близько 03:00 ранку на Оболоні, Відрадному, в районах Дорогожичів, Троєщини, Петропавлівської Борщагівки. Офіційних повідомлень поки немає.
Близько 4:15 було чутно два вибухи, звук чули у Оболонському та Подільському районах.
Видання "Новинарня" пише, що о 4:20 сильний вибух було чутно на Лівому березі, видно з району Осокорків.
О 4:25 пролунав ще один вибух.
6:20 - У Києві чутно ще один вибух
- Нагадаємо, 23 лютого сайти органів влади України зазнали масової кібератаки. 23 лютого близько 16.00 офіційні сторінки Кабміну, Верховної Ради, МЗС та Закарпатської ОДА перестали бути доступними для перегляду.
- 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- Українські війська просять громадян розповідати про переміщення військ РФ.
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