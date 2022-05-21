Про це пише KYODO NEWS.

Видання повідомляє, що Японія традиційно визнає лише близько 1% заяв про надання статусу біженця. Поки країна приймає евакуйованих з України за спеціальною програмою, не надаючи їм статусу біженця.

За даними видання, уряд надав підтримку українцям. Японія організувала кілька місць у комерційному рейсі з Польщі раз на тиждень. Також уряд забезпечив добові виплати до 2400 ієн (19 доларів) евакуйованим, у яких немає родичів чи знайомих, до яких можна було б звернутися. Крім того, держава бере на себе витрати на медичні послуги та уроки японської мови.

Видання зазначає, що Японію критикували за консервативність у прийнятті біженців. Згідно з останніми даними Міністерства юстиції за 2021 рік, з 2413 шукачів притулку 74 людини були визнані біженцями. Ще 580 дозволено перебувати в Японії з гуманітарних міркувань, хоча їм не надали статус біженця.

Для українських біженців у Японії запустили програму з працевлаштування.

Японія спростила правила в'їзду з домашніми тваринами для українських біженців.

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