Японія спростила правила в'їзду з домашніми тваринами для українських біженців
Уряд Японії спростив умови для в'їзду біженцям з України з домашніми тваринами
Про це повідомляє Tass.
Згідно з чинними правилами власники повинні вакцинувати своїх вихованців від сказу двічі за пів року перед поїздкою в Японію. Або ж тваринам доведеться пройти шестимісячний карантин після прибуття в країну.
Враховуючи складну гуманітарну ситуацію, Токіо дозволить українським біженцям брати з собою своїх домашніх тварин, не чекаючи пів року. Однак при в’їзді в Японію власникам доведеться надати докази подвійної вакцинації своїх тварин. Крім того, власники також повинні будуть щотижня звітувати про стан своїх вихованців.
- Нагадаємо, Bulgaria Air скасувала всі збори за перевезення домашніх тварин на своїх регулярних прямих рейсах за умови, що пасажири мають українські паспорти чи картки біженця.
- Українським біженцям дозволили привозити домашніх тварин до Північної Ірландії. Швейцарія скасувала карантин для тварин, яких привозять українські біженці.
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