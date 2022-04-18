Японія спростила правила в'їзду з домашніми тваринами для українських біженців

Про це повідомляє Tass.



Згідно з чинними правилами власники повинні вакцинувати своїх вихованців від сказу двічі за пів року перед поїздкою в Японію. Або ж тваринам доведеться пройти шестимісячний карантин після прибуття в країну.



Враховуючи складну гуманітарну ситуацію, Токіо дозволить українським біженцям брати з собою своїх домашніх тварин, не чекаючи пів року. Однак при в’їзді в Японію власникам доведеться надати докази подвійної вакцинації своїх тварин. Крім того, власники також повинні будуть щотижня звітувати про стан своїх вихованців.

Нагадаємо, Bulgaria Air скасувала всі збори за перевезення домашніх тварин на своїх регулярних прямих рейсах за умови, що пасажири мають українські паспорти чи картки біженця.

Українським біженцям дозволили привозити домашніх тварин до Північної Ірландії. Швейцарія скасувала карантин для тварин, яких привозять українські біженці.