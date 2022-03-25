Українським біженцям дозволили привозити домашніх тварин до Північної Ірландії
Українські біженці, які через війну вирушають до Північної Ірландії, можуть взяти із собою домашніх тварин
Про це повідомляє BBC.
Власники домашніх тварин, які виїжджають з України через війну, тепер можуть використовувати екстрену ліцензію для в'їзду, тому звичайні правила подорожі з домашніми тваринами не застосовуються.
Якщо можливо, людей просять заздалегідь повідомити про це Департамент сільського господарства, екології та сільських справ Північної Ірландії. Відділ проводитиме перевірку тварин та покриватиме витрати на будь-які необхідні карантинні та медичні процедури.
Зазначається, що домашним тваринам, які їдуть до Ірландії або в інше місце у Сполученому Королівстві, буде дозволено продовжувати подорож, якщо вони виконають вимоги перевірки на відповідність. Якщо ні, вони будуть доставлені до місця призначення схваленим перевізником. Також про це проінформують тамтешні органи влади.
- Нагадаємо, Швейцарія скасувала карантин для тварин, яких привозять українські біженці.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.18Продаж 33.25
- Актуальне
- Важливе