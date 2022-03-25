Українським біженцям дозволили привозити домашніх тварин до Північної Ірландії

Про це повідомляє BBC.



Власники домашніх тварин, які виїжджають з України через війну, тепер можуть використовувати екстрену ліцензію для в'їзду, тому звичайні правила подорожі з домашніми тваринами не застосовуються.



Якщо можливо, людей просять заздалегідь повідомити про це Департамент сільського господарства, екології та сільських справ Північної Ірландії. Відділ проводитиме перевірку тварин та покриватиме витрати на будь-які необхідні карантинні та медичні процедури.



Зазначається, що домашним тваринам, які їдуть до Ірландії або в інше місце у Сполученому Королівстві, буде дозволено продовжувати подорож, якщо вони виконають вимоги перевірки на відповідність. Якщо ні, вони будуть доставлені до місця призначення схваленим перевізником. Також про це проінформують тамтешні органи влади.

Нагадаємо, Швейцарія скасувала карантин для тварин, яких привозять українські біженці.