Болгарські авіалінії скасують збори за перевезення домашніх тварин для українських біженців

Про це повідомляє Simple Flying.



Послуга буде доступною до кінця липня. За словами авіакомпанії, обмеження ваги собак і котів, які перевозяться в багажному відділенні, немає. Але транспортування певних розмірів здійснюється в клітці.



Перевізник вважає, що домашні тварини є важливою частиною кожної сім’ї. Однак перевезення домашніх тварин вимагає великої додаткової обережності при поводженні та аспекті контролю завантаження літака, тому кілька авіакомпаній, як правило, стягують вищі збори та мають сувору політику щодо перевезення тварин.



Як повідомляє видання, ці перешкоди ускладнили перевезення домашніх тварин для біженців, особливо в таких країнах, як Німеччина, Польща та Румунія. Декільком біженцям довелося або повністю відмовитися від своїх вихованців, або вирішили не виїжджати взагалі. Європейська комісія закликала країни-члени сприяти процедурам безпечного транспортування домашніх тварин.



Крім того, Humane Society International, міжнародна неурядова організація захисту тварин, також закликала не лише авіакомпанії, а й інші транспортні компанії забезпечити кращі перевезення домашніх тварин з України, сказав виконавчий директор європейського підрозділу Рууд Томброк.

Нагадаємо, українським біженцям дозволили привозити домашніх тварин до Північної Ірландії.