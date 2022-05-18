Для українських біженців у Японії запускають програму з працевлаштування

Про це повідомляє Japan Today.

Так, українські громадяни, які прибули до Японії після вторгнення Росії на територію України, матимуть доступ до безкоштовних консультацій з пошуку роботи та вимог для отримання посвідки на проживання.

Подібні послуги надаватимуться державними бюро з працевлаштування Hello Work з україномовною підтримкою за попереднім запитом. Послуги також будуть відкриті для тих, хто живе за межами Токіо та Осаки.

Центри працевлаштування іноземців також прийматимуть заявки від місцевих компаній і муніципалітетів, які хочуть прийняти українських переселенців.

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