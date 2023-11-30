Близько 20 силовиків, яким інкримінують злочини проти учасників Революції Гідності, досі працюють у правоохоронних органах
В українських правоохоронних органах досі працюють близько 20 силовиків, яким інкримінують злочини проти учасників Революції Гідності
Про це прокурори Іван Бабенко і Денис Іванов, які обіймають посади заступників керівника Департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора, розповіли в інтерв'ю Укрінформу.
За словами Бабенка, у силових структурах продовжують працювати близько 20 людей, яких підозрюють у злочинах проти майданівців.
"Правоохоронці, яких підозрюють або вже обвинувачують у вчиненні злочинів стосовно майданівців, далі працюють. Цьому сприяє і позиція керівництва Міністерства внутрішніх справ, і Національної поліції, яка полягає у тому, що до вироку суду підстав їх звільняти немає. Водночас мали місце непоодинокі випадки, коли засідання судів зривалися через нібито відрядження обвинувачених чи зайнятість ними по службі, що не сприяє розглядові справ у розумні строки", - розповів він.
Прокурор повідомив, що наразі вже є вироки судів стосовно 23 правоохоронців: усі, окрім одного, який був слідчим, - співробітники оперативних підрозділів громадської безпеки, тобто беркутівці.
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Іванов вказав, що правоохоронці намагаються затягнути направлення справ до суду: вони, наприклад, роками ознайомлюються з матеріалами провадження та по кілька разів пропускають суди, внаслідок чого засідання щоразу переносять на 1-2 місяці.
"Затягують переважно чинні правоохоронці, які найближчим часом досягнуть пенсійного віку. Вони не зацікавлені у закритті проваджень з нереабілітуючих підстав, навіть у справах, де закінчились або закінчуються терміни притягнення до кримінальної відповідальності. Згідно із законодавством, це буде підставою для їхнього звільнення зі служби. Тому їм і вигідний такий постійний процес розслідування чи судового розгляду. Вони залишаються на посадах і можуть допрацювати до часу, який необхідний для отримання пенсійного забезпечення працівника правоохоронного органу. Деякі правоохоронці цього не приховують", - розповів прокурор.
- Раніше ДБР повідомило, що розслідування справ Майдану, зокрема розстрілів мирних мітингувальників у лютому 2014 року, вийшло на фінішну пряму. Обвинувальний акт скерували до суду. Загалом кримінальне провадження об'єднує в собі 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів.
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