Про це повідомляє The Guardian.

Дослідження європейських вчених показали, що 176 видів птахів будують гнізда з людського посліду, включно з предметами, які завдають шкоди їм та їхньому потомству. Зазначається, що птахи використовували штучні матеріали під час будівлі своїх гнізд на всіх континентах, окрім Антарктиди.

"Це викликає занепокоєння, оскільки стає все більш очевидним, що такі матеріали можуть завдати шкоди пташенятам і навіть дорослим птахам", - зауважила Зузанна Ягелло, орнітологиня з Варшавського університету та провідна авторка дослідження.

Також вчені виявили, що різноманітні матеріали використовувалися птахами різних видів: дрозди будували гнізда, використовуючи пластик, білі лелеки додавали картон та фольгу.

Попри те, що подібне явище спостерігалося ще в 1830-х роках, вчені повідомили, що останніми роками випадки використання штучних матеріалів у будівлі гнізд птахами "безсумнівно" зросли. Вчені пояснили, що сміття людей обплутує птахів, піддає потомство впливу токсинів, а також яскраві кольори штучних матеріалів привертають хижаків, які викрадають яйця.

Однак, як кажуть вчені, деякі види сміття від людей можуть бути корисними для птахів. Недопалки, наприклад, містять нікотин та інші сполуки, які здатні відлякувати кровосисних паразитів, поліетиленові плівки забезпечують теплоізоляцію, здатну зігріти курчат, а більш міцні матеріали можуть зробити гнізда міцнішими.