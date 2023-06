Про це йдеться в дослідженні, що опублікували у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Під час дослідження 19 дорослих самок дельфінів науковці виявили, що вони змінюють свій тон, коли звертаються до своїх дитинчат. Дослідники записали характерний свист дельфінів-матерей у Флориді, коли їх супроводжували їхні дитинчата та коли вони плавали поодинці чи з іншими дорослими.

Зазначається, що фірмовий свист дельфіна - це унікальний і важливий сигнал, який схожий на те, як ніби хтось вигукує власне ім’я.

"Вони використовують ці свистки, щоб стежити один за одним. Вони періодично кажуть: "Я тут, я тут", - розповіла співавторка дослідження Лаела Сай, морський біолог з Океанографічного інституту Вудс-Хоула в Массачусетсі.

Для кожної з 19 матерів-дельфінів, взятих для дослідження, було характерно те, що під час спрямування сигналу дитинчаті, тон свистка матері вищий, а діапазон висоти звуку більший ніж зазвичай.

Отримання цих даних було складним завданням. За більш ніж три десятиліття вчені кілька разів поміщали спеціальні мікрофони на тих самих диких матерів-дельфінів у затоці Сарасота у Флориді з метою запису їхніх характерних звуків. Це включало роки, коли вони народжували дитинчат і коли їх не було. В середньому дельфінятка залишалися зі своїми матерями в Сарасоті три роки, а іноді й довше.

"Це безпрецедентні, абсолютно фантастичні дані", - наголосив Маурісіо Кантор, морський біолог з Орегонського державного університету, який не брав участі в дослідженні.

Невідомо, чому люди та дельфіни використовують дитячий белькіт, однак вчені вважають, що це може допомогти потомству навчитися вимовляти нові звуки. Проведені ще у 1980-х роках дослідження показують, що немовлята людей можуть приділяти більше уваги промовам з більшим діапазоном висоти тону.

Натомість самки макак-резусів можуть змінювати свої крики, щоб привернути увагу потомства. А діамантики зеброві підвищують тон голосу і сповільнюють спів, звертаючись до пташенят. Так вони, можливо, полегшують їм вивчення пташиного співу.

Ще одна можлива причина використання певних таких звуків - привернення уваги дітей.

"Для дитинчат дійсно важливо знати: "О, мама зараз зі мною розмовляє», а не просто оголошувати про свою присутність комусь іще", - вважає Джанет Манн, морський біолог з Джорджтаунського університету, яка не брала участі в дослідженні.

Довідково: "Proceedings of the National Academy of Sciences" - це провідний американський науковий журнал для публікації оригінальних наукових досліджень в різних областях, головним чином в біології та медицині, а також з фізики та соціальних наук. Офіційний орган Національної академії наук США.