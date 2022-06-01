Близько 30,7 тис. військових, 175 гелікоптерів і 1361 танк: як зросли втрати РФ під час повномасштабної війни на території України
Найбільших втрат Росія 31 травня понесла на Криворізькому та Бахмутському напрямках
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук.За його даними, за добу 31 травня втрати росіян склали 200 військових, а загалом втрати особового складу Росії зросли до 30,7 тис.
Крім того, минулої доби ЗСУ ліквідували 3 танки (загалом 1361 од.), 41 бойову бронемашину (загалом 3343 од.), 10 артилерійських систем (659 од.), один засід ППО (94 од.), один гелікоптер (175 од.), 15 од. автотехніки та автоцистерн (2290), а також 1 од. спецтехніки (49 од.).
Також ЗСУ за добу знищили 4 безпілотники (загалом 519 од.), свідчать дані Генштабу.
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках, відзнначили у Генштабі.
Без змін залишилися втрати серед реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) - 209 од, літаків - 208 од, крилатих ракет - 120 од., кораблів і катерів - 13 од.
- Нагадаємо, на Сході гине 60-100 українських військових щодня.
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